Lidé by se podle ní měli připravit na vydatné sněžení. V jihovýchodních částech republiky může v příštích dnech napadnout až 20 centimetrů sněhu. „Nadílka bude pořádná, a to hlavně ve východní a jihovýchodní části území,“ varovala.
„Ty hodinové úhrny budou odpoledne kolem dvou centimetrů sněhu. Bude to komplikovat práci silničářů a řidičů, sněžení bude doprovázet vítr, takže to bude snižovat dohlednost. Silnice jsou navíc promrzlé, první sněhové vločky tak budou na silnicích namrzat,“ popsala Honsová v pořadu Impulsy Honzy Benešovského.
O víkendu vystřídá sněhové srážky silný mráz. Podle Honsové tak vydrží bílá pokrývka několik dnů. „Meteorologickou zimu skloňujeme k 1. prosinci. Můžeme říct, že k tomuto datu sníh roztávat nebude, protože až sem se numerické modely shodují, že studené severní proudění bude pokračovat,“ řekla meteoroložka.
Počasí se pravděpodobně mírně oteplí ve středu 2. prosince, kdy se teploty postupně vrátí na nulu. S příchodem zimního období tak začne sníh odtávat. Podobné počasí panovalo v Česku i v minulém roce, připomněla odbornice.
Česká republika by podle Honsové neměla počítat s výhledem na bílé Vánoce, jejich podoba se zatím s jistotou určit nedá. „Poslední bílé Vánoce jsme tu měli v roce 2010. Do nižších poloh se trefí jednou za osm let, takže statisticky na ně nárok máme. Podle sezonních výhledů ale víme, že se zimní charakter počasí udrží jakž takž do poloviny prosince, pak už budou teploty výrazně nadprůměrné,“ dodala meteoroložka s tím, že na sníh se můžou těšit alespoň na horách.