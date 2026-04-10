„V intenzivnějších srážkách v Plzeňském a Karlovarském kraji ráno sněží i v nejnižších polohách. Aktuálně máme poměrně výrazné sněžení v Plzni, kde se udržuje už i slabá sněhová pokrývka,“ napsali krátce před osmou hodinou meteorologové.
Sněžení komplikuje dopravu. „Policejní hlídka je na silnici I/6 na výjezdu z Karlových Varů, kde ve stoupání stojí kamiony i ostatní auta a u střelnice je hlášená nehoda. Další nehoda je hlášená u Šemnice na Karlovarsku a v Karlových Varech na Čankovské ulici,“ řekl krajský policejní mluvčí Jan Bílek.
Podle serveru dopravní info jsou silnice zasněžené na většině území kraje. V Jáchymově na silnici I/25 jsou vyjeté koleje, na Božím Daru je silnice pokrytá souvislou vrstvou sněhu.
Situace je lepší na Chebsku, kde sníh na vozovkách neleží, komunikace jsou mokré a místy mohou klouzat. Podobně je tomu na Sokolovsku, kde padá déšť se sněhem a silnice jsou mokré.
Podle předpovědi meteorologů se budou srážky postupně během dne ze sněhových měnit na smíšené a dešťové. Na horách přetrvá sněžení až do odpoledne. Teploty stoupnou ke třem až šesti stupňům.