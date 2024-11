Ve středu bude místy sněžit, na sněhuláka to však přece jen nebude

Srážky budou postupovat pozvolna od severu už od brzkého rána a během dne se budou přesouvat i do jižnějších částí Česka. Hranice sněžení bude kolem 500 metrů nad mořem. Na krajním severu a severozápadě Čech ale může slabě sněžit ráno i v nižších polohách.

„Úhrny budou samozřejmě minimální (na sněhuláka to nebude), maximálně poprašek. Sníh se navíc kromě hor neudrží, protože zem je stále poměrně teplá. Jedná se tedy hlavně o zajímavost,“ uvedli meteorologové.

Srážkově ještě bohatší počasí by mělo do Česka dorazit v příštím týdnu. „Z Atlantiku by měly proudit během týdne prohlubující se tlakové níže, které budou přinášet srážky – v chladnějších sektorech tlakových níží to může být i výraznější sněžení – minimálně na horách. Přechodně bude i poměrně větrno,“ sdělil ČHMÚ.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Meteorologové ale upozornili na to, že načasování přechodu jednotlivých tlakových níží a front je pro příští týden zatím zatíženo obrovskou nejistotou, takže nelze přesně říct nic bližšího. „Změna ze stabilního inverzního počasí právě v dynamické západní proudění je ale v tuto chvíli už velmi pravděpodobná. Situaci budeme upřesňovat,“ dodali.