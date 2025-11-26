Na Benešovsku se převrátil autobus na bok, hasiči zachraňovali cestující žebříkem

Autor: ,
  9:20
Zbytky rozbředlého sněhu na středočeských silnicích ke středečnímu ránu nezpůsobují větší problémy. Většinou jsou po ošetření sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Benešovsku u Choratic však havaroval autobus, převrátil se na bok a skončil na poli. Cestující vevnitř uvázli, ven je museli za pomoci žebříku dostat hasiči. Jednoho lehce zraněného převezli záchranáři do benešovské nemocnice. Další autobus havaroval na Kolínsku.

„Komplikace nejsou, nejvíc se vyjíždělo na Kutnohorsku a Benešovsku, kde se držely sněhové srážky, tam vyjelo 85 sypačů a jeden traktor, jezdily se chemické i inertní úseky, na Mnichovohradišťsku a Kladensku to nebylo v takové intenzitě,“ popsal Jiří Brzoň z dispečinku krajské správy a údržby silnic.

Autobus u Choratic na Benešovsku se na poli převrátil na bok, hasiči uvázlé lidi zachraňovali žebříkem. (26. listopadu 2025)
Autobus u Choratic na Benešovsku se na poli převrátil na bok, hasiči uvázlé lidi zachraňovali žebříkem. (26. listopadu 2025)
Autobus u Choratic na Benešovsku se na poli převrátil na bok, hasiči uvázlé lidi zachraňovali žebříkem. (26. listopadu 2025)
Autobus u Choratic na Benešovsku se na poli převrátil na bok, hasiči uvázlé lidi zachraňovali žebříkem. (26. listopadu 2025)
18 fotografií

Nehoda autobusu na Benešovsku byla hlášená v 6:00. „U Choratic skončil autobus v poli na boku, cestovalo v něm 20 lidí,“ uvedla krajská policejní mluvčí Michaela Richterová. Hasiči na síti X doplnili, že třinácti z nich museli pomoci dostat se ven.

„Jednoho lehce zraněného pacienta (ročník 2009) vezeme k dovyšetření do benešovské nemocnice,“ potvrdila mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

Od středečních 04:00 zasahovali hasiči u pěti dopravních nehod, uvedla mluvčí hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. Další autobus narazil kolem 7:00 do stromu u Ždánic na Kolínsku, nehoda se obešla bez zranění. „Řidič dostal smyk na zamrzlé vozovce, dechová zkouška u řidiče byla negativní, v autobuse cestovalo zhruba 15 lidí,“ doplnila Richterová.

Od úterních 06:30 do středečních 06:30 se v kraji událo 98 dopravních nehod, což je podle policie standardní počet.

Meteorologové očekávají, že v regionu může ve středu napadnout do pěti centimetrů nového sněhu, v jihovýchodní část kraje i kolem osmi centimetrů. Během noci bude k sněžení docházet jen ojediněle, ke čtvrtečnímu ránu se ale hlavně v západní polovině kraje utvoří náledí.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Co se chystá v roce 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.