Ve středu 31. prosince dle meteorologů přejde v průběhu dne ze severozápadu přes naše území Česka další studená fronta. V následujících dnech pak bude ze Severního moře postupovat zvolna přes jižní Skandinávii nad Baltské moře tlaková níže.
Od středečního dopoledne do čtvrtečního rána dle předpovědi napadne v severozápadní a severní části Čech a na části Vysočiny až 8 centimetrů sněhu, na horách až 15 centimetrů. Z toho většina má napadnout ve středu odpoledne a večer.
Meteorologové řidičům doporučují sledovat dopravní zpravodajství, jezdit opatrně a nezapomenout na zimní výbavu včetně povinných zimních pneumatik a sněhových řetězů.
Ve vyšších polohách se pak dle ČHMÚ zejména ve vyšších polohách mají tvořit sněhové jazyky, na horách musejí řidiči počítat se závějemi. Jazyky i závěje se mají tvořit až do pátečního rána. Meteorologové očekávají omezení sjízdnosti některých silnic.
Od čtvrtečního dopoledne do pátečního odpoledne vydalo ČHMÚ výstrahu před silným větrem, podle předpovědi má jít o jihozápadní vítr s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h).
Hrozí nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a komplikace v dopravě. Lidé by měli dle doporučení meteorologů zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty. Také by si měli dát pozor při pohybu venku a při řízení, omezit túry na horách a nevydávat se zejména do hřebenových partií.