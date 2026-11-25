Ve středu večer meteorologové předpověď upravili s tím, že sněžení se proti původním předpokladům opožďuje. V jižních a jihovýchodních oblastech se očekávají výraznější komplikace v odpolední dopravní špičce, sněžení tak může být i intenzivnější. „Neznamená to, že nebude sněžit i předtím a potom, ale během odpoledne zde může napadnout i kolem 10 cm během pár hodin,“ uvedl ČHMÚ na síti X.
„Dále k severu se projeví dopady sněžení až později (zejména večer, v noci na pátek a pátek ráno). I zde, zejména na východě a severovýchodě území, může být úhrn sněhu na některých místech výrazný. Zdá se, že intenzita by mohla být nižší, naopak ale delší doba, kdy bude sněžit. Přitěžujícím faktorem bude lokálně (zejména na Moravě) i zesílený vítr, který bude vytvářet sněhové jazyky a dále komplikovat údržbu,“ varuje dále.
„Celkové množství sněhu v oblastech s výstrahou bude 3 až 10 centimetrů, na jihu, jihovýchodě a severovýchodě území 8 až 20 centimetrů sněhu. Hlavně odpoledne a večer může být sněžení přechodně intenzivnější s intenzitou kolem dvou centimetrů za hodinu,“ uvádí ve výstraze.
Vysoký stupeň nebezpečí platí od čtvrtečních 10 hodin do pátečních šesti hodin ráno pro části Jihočeského kraje, Vysočiny, Jihomoravského a Zlínského kraje. Od čtvrtečních 17 hodin do pátečního poledne se pak týká Jesenicka a Moravskoslezského kraje.
Nižší stupeň nebezpečí meteorologové vyhlásili také pro další oblasti. Výstraha se vztahuje například na Prahu, části Středočeského, Jihočeského, Plzeňského a Královéhradeckého kraje, Pardubický kraj a některé oblasti Vysočiny a Olomouckého kraje.
Podle odborníků půjde o první výraznější sněžení letošní zimy, které může výrazně zkomplikovat dopravu. „Silnice a další komunikace budou hůře sjízdné, řidiči musí počítat s delší dobou jízdy i sníženou viditelností,“ varují.
Sněžení má během noci na pátek od jihozápadu postupně slábnout. Meteorologové doporučují omezit cestování a sledovat aktuální dopravní informace. Řidiči by měli vyjíždět jen v nutných případech a přizpůsobit jízdu stavu vozovky.