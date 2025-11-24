Sněžit v nížinách bude i v dalších dnech, hrozí i vznik ledovky

Většina území Česka je v pondělí ráno zasněžená, během úterý očekává ČHMÚ další přeháňky, místy napadne 10 až 15 cm sněhu, podobně tomu bude i ve středu. Meteorologové slibují sníh i v nižších polohách. Ve druhé polovině čeká republiku inverzní počasí a srážek bude méně. Současně od pondělní 18. hodiny platí výstraha před ledovkou na jihovýchodní polovině Čech.
Českou republiku zasáhlo mrazivé počasí. Sněžilo v Beskydech, ale i v Brně. (23. listopadu 2025) | foto: ČTK

Na Šumavě naměřili v noci meteorologové až -25 °C.. Na Kvildě napadl také sníh....
Dnes (pondělí) bude převážně zataženo, během dne jen ojediněle sněžení nebo déšť se sněhem. V jižní polovině území postupně pod 700 m srážky pouze dešťové. Večer zejména v jihovýchodní polovině Čech hrozí mrznoucí déšť a místy i mrznoucí mlhy. Nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí -2 až +3 °C, na jihozápadě Čech výjimečně až +5 °C, v 1000 m na horách kolem -3 °C, na Šumavě až +1 °C. Foukat bude slabý, na východní polovině území mírný vítr z jižních směrů o rychlosti 2 až 6 m/s. Na východě území se k večeru mohou objevit nárazové větry o rychlosti 15 m/s.

„Ráno a dopoledne na většině území ležící nová sněhová pokrývka od poprašku do 5 cm, výjimečně i více. Večer při mrznoucích srážkách tvorba ledovky a ojediněle i tvorba náledí nebo zmrazků z roztátého sněhu,“ komentuje meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Martin Tomáš.

V noci na úterý bude převážně zataženo či mlhavo. Místy déšť se sněhem nebo sněžení, zpočátku pod 400 m a ve východní části Moravy a Slezska pouze zaprší. Zejména v první polovině noci přijdou mrznoucí srážky. Nejnižší teploty klesnou na +3 až -2 °C. Foukat bude většinou slabý proměnlivý vítr do 3 m/s nebo klidno. Na Moravě a ve Slezsku mírný vítr z jižních směrů 5 až 9 m/s, nárazy budou k ránu slábnout.

V úterý přes den bude zataženo, zpočátku i mlhavo. Na většině území občasné sněžení nebo déšť se sněhem, zejména na východě Moravy a Slezska déšť. Nejvyšší teploty vyrostou na 0 až +3 °C, na jihovýchodě a východě až +5 °C. Vanout bude slabý severozápadní vítr o intenzitě 1 až 4 m/s.

„Místy může napadnout 5 až 15 cm nového sněhu, a to i v nižších polohách,“ dodává Tomáš.

Ve středu očekává ČHMÚ zataženo až oblačno, na většině území sněžení, místy i vydatnější. V polohách pod 400 m přechodně srážky smíšené nebo dešťové. Večer ubude srážek i oblačnosti Nejnižší noční teploty klesnou na +1 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty poté naopak kolem -1 až +3 °C. Zafouká mírný severozápadní vítr s rychlostí 3 až 7 m/s.

Ve čtvrtek očekávají meteorologové oblačno až zataženo, na horách občasné sněžení. Srážky s oblačností postupně ustanou. Nejnižší noční teploty kolem 0 až -5 °C. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na -1 až +3 °C. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s, k večeru zeslábne.

V pátek předpokládá ČHMÚ zataženo až oblačno, místy mlhy, ojediněle zaprší nebo zasněží. Zejména na horách bude polojasno. Nejnižší noční teploty klesnou k -1 až -5 °C, při malé oblačnosti až -7 °C. Nejvyšší denní teploty poté vyšplhají na -2 až +2 °C, při malé oblačnosti kolem 4 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí:

Zataženo až oblačno, místy mlhy, ojediněle mrholení nebo slabé sněžení. Ojediněle polojasno, zejména na horách. Nejnižší noční teploty +1 až -4 °C, při malé oblačnosti kolem -7 °C. Nejvyšší denní teploty -3 až +2 °C, při malé oblačnosti kolem +4 °C.

