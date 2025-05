Úhrny srážek by se do soboty měly pohybovat od 5 do 25 mm a tak alespoň s části doplní potřebnou vláhu v půdě. Ranní teploty by v tomto týdnu měly klesat kolem 10 °C, při zmenšené oblačnosti výjimečně až na 5 °C. Denní teploty vystoupí převážně na hodnoty kolem 20 °C.

„O víkendu se dočkáme hlavně slunečného počasí a jen ojediněle se vyskytnou přeháňky. Ranní teploty zůstanou kolem 10 °C, ovšem denní, a to hlavně v neděli, namíří k letních 25 °C,“ uvádí meteorolog Marjan Sandev.

V pondělí bude zpočátku oblačno až zataženo, na východě déšť, jinde ojediněle přeháňky. Postupně bude převážně oblačno a místy přeháňky, ojediněle se vyskytnou i bouřky. Večer srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupí na

17 až 22 °C, v 1000 m na horách bude kolem 13 °C. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 2 až 6 m/s. K večeru bude slábnout.

V noci na úterý čekáme polojasno až oblačno, zpočátku ojediněle přeháňky. Ráno místy mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C, při déletrvající malé oblačnosti klesnou až na 4 °C. Povane slabý proměnlivý vítr do 3 m/s nebo klidno.

V úterý přes den bude oblačno, přechodně místy až polojasno, během dne ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupají na 17 až 22 °C. Slabý, během dne většinou mírný vítr povane ze západních směrů 2 až 6 m/s.

Středa přinese oblačno až polojasno, od severozápadu až zataženo. Ojediněle, postupně na většině území přijde déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od 12 až 8 °C, při déletrvající malé oblačnosti až 6 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 15 až 20 °C, na východě a jihovýchodě až 22 °C. Slabý, během dne mírný západní až jihozápadní vítr povane rychlostí 2 až 6 m/s.

Ve čtvrtek očekáváme oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Na většině území občas déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer bude přechodně ubývat srážek. Nejnižší noční teploty naměříme 13 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty dojdou na 14 až 18 °C, na jihovýchodě až 21 °C. Povane mírný západní, postupně severozápadní vítr rychlosti 3 až 7 m/s, na Českomoravské vrchovině a jižní Moravě místy s nárazy kolem 15 m/s. Večer bude vítr slábnout.

V pátek bude oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Ojediněle, od západu na většině území zaznamenáme občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer bude srážek ubývat. Nejnižší noční teploty klesnou na 11 až 7 °C, na severovýchodě až 4 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 16 až 21 °C. Povane slabý, během dne mírný vítr ze západních směrů rychlostí 2 až 6 m/s.

Od soboty do pondělí bude oblačno až polojasno, místy přeháňky, ojediněle bouřky. Během období přechodně i skoro jasno a jen ojediněle očekáváme přeháňky při zvětšené oblačnosti. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od 13 až 8 °C, při malé oblačnosti až 5 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 17 až 22 °C, postupně 20 až 25 °C.