Nové maximum pro dnešní den mají středočeské Poděbrady, kde bylo 16,3 stupně. V Doksech na Českolipsku má rekord hodnotu 15,7 stupně, v Novém Bydžově na Královéhradecku 15,6 stupně, v Jičíně 15,3 stupně a v Českém Dubu-Modlibohově na Liberecku 14,9 stupně. Poslední dnešní rekord pak padl v Holenicích v Českém ráji, kde odpoledne teplota vystoupala na rovných 14 stupňů Celsia.
Teplý bude také víkend. Má být většinou slunečno, nejvyšší teploty se mohou v sobotu i v neděli pohybovat kolem 16 stupňů Celsia.
V neděli přibude oblačnosti. „Jak se bude i přízemní vrstva atmosféry vysušovat, ubyde ranních mlh. V sobotu se mlhy, a to i mrznoucí budou tvořit zejména v jihozápadní polovině Čech a v Polabí, v neděli by se měly vyskytovat už jen ojediněle v západních Čechách,“ předpovídá Český hydrometeorologický ústav.