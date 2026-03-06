V Česku padaly teplotní rekordy. Nová maxima mají Poděbrady i Jičín

  19:57aktualizováno  19:57
I přes mrazivé ráno padlo v pátek v Česku šest teplotních rekordů. Nové maximum mají třeba Poděbrady nebo Jičín. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, a to 17,5 stupně, uvedl Filip Smola z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Pešek, MF DNES

Nové maximum pro dnešní den mají středočeské Poděbrady, kde bylo 16,3 stupně. V Doksech na Českolipsku má rekord hodnotu 15,7 stupně, v Novém Bydžově na Královéhradecku 15,6 stupně, v Jičíně 15,3 stupně a v Českém Dubu-Modlibohově na Liberecku 14,9 stupně. Poslední dnešní rekord pak padl v Holenicích v Českém ráji, kde odpoledne teplota vystoupala na rovných 14 stupňů Celsia.

Teplý bude také víkend. Má být většinou slunečno, nejvyšší teploty se mohou v sobotu i v neděli pohybovat kolem 16 stupňů Celsia.

V neděli přibude oblačnosti. „Jak se bude i přízemní vrstva atmosféry vysušovat, ubyde ranních mlh. V sobotu se mlhy, a to i mrznoucí budou tvořit zejména v jihozápadní polovině Čech a v Polabí, v neděli by se měly vyskytovat už jen ojediněle v západních Čechách,“ předpovídá Český hydrometeorologický ústav.

