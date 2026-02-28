Teplotní rekordy padaly i poslední únorový den, v Jeseníku bylo 19,7 stupně

V Česku druhým dnem padaly teplotní rekordy. Nové maximum pro 28. únor zaznamenalo 26 ze 170 stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Jeseníku, kde odpoledne naměřili 19,7 stupně Celsia. ČTK to řekla Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V parku v centru Zlína vykvetly sněženky (28. února 2026). | foto: ČTK

Meteorologové upozornili, že odpoledne byly v Česku značné teplotní rozdíly. „Na některých meteorologických stanicích i mimo horské oblasti byly odpolední teploty kolem pěti stupňů Celsia,“ uvedli. Například ve Strojeticích v Ústeckém kraji se teplota dostala pouze na 5,1 stupně, v Tušimicích na Chomutovsku a ve středočeském Heřmanově to bylo shodně 5,2 stupně.

Jinde byly naopak teploty už jarní. „Nejteplejší bylo Jesenicko, Javornicko, východní Čechy a také Pošumaví,“ podotkla Odstrčilová. Ve Vidnavě na Jesenicku bylo 17,8 stupně Celsia, v Javorníku na Jesenicku 17,4 stupně a ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku rovných 17 stupňů Celsia.

Teplo bylo i na některých vysoko položených stanicích. Například šumavská Horská Kvilda naměřila 14,8 stupně Celsia, Kvilda-Perla pak 14 stupňů.

V neděli by se podle předpovědi ČHMÚ měla v Česku obloha zatáhnout. Nejvyšší teploty vystoupají zhruba na 12 stupňů Celsia, na východě může být ještě o něco tepleji.

