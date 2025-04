Zima stále nekončí, noční teploty opět klesnou pod bod mrazu

Výstraha před přetrvávajícím přílivem chladného vzduchu do střední Evropy, který přichází od severu, platí pro velkou část republiky.

Tento studený proud s sebou přináší velmi nízké noční teploty, které mohou v nadcházejících dnech klesnout až na -1 až -5 °C.

Takto nízké hodnoty představují podle meteorologů riziko zejména pro vegetaci, konkrétně pro kvetoucí ovocné stromy, které může mráz výrazně poškodit.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI 🌡📊Dnešní ranní teploty se pohybují většinou od 5 do 1 °C, na západě Čech je ojediněle až -2 °C. Nejnižší teploty byly zaznamenané v Krušných horách a na Šumavě -7 až téměř -9 °C.



🌡📈Dnešní odpolední teploty budou stoupat na 8 až 12 °C, ve Slezsku bude 6 až 9 °C.

Moravská úroda znovu v ohrožení

Ovocné stromy by mrazy mohly poškodit například na jižní Moravě. Podle webu Agrorisk hrozí střední riziko na celé Moravě a také zhruba ve východní polovině Čech.

Na jižní Moravě jsou meruňky či broskvoně v plném květu, některé už odkvétají a začínají se tvořit plůdky, které jsou na mráz ještě náchylnější než květy. Nedělní chladné ráno podle ohlasu pěstitelů nebylo nijak kritické a stromy podle prvotních odhadů přežily bez podstatnějších škod.

Klíčová je pro stromy teplota, ale také délka trvání mrazu, vlhkost či vítr. Při porovnání předpovědí podle různých modelů na Windy.com se ranní středeční teploty mohou dostat nejníže k minus dvěma stupňům Celsia na Břeclavsku, některé modely jsou mírnější a předpovědi se pohybují na nule či jednom stupni nad nulou.

Nejohroženější jsou meruňky a broskvoně, třešně většinou ještě nejsou v plném květu. Ještě později budou vykvétat slivoně, jabloně či hrušně. Květy jsou na mráz náchylnější, čím jsou rozkvetlejší.

Jarní mrazy přicházejí ve druhé polovině března či v dubnu, ojediněle i v první polovině května, prakticky každý rok. S postupující klimatickou změnou, kvůli níž jsou zimy teplejší a nástup jara časnější, jsou tyto mrazy větší hrozbou než v minulosti.

Doba, kdy mohou ovocné stromy poškodit, je delší než dříve. A nejvíce to dopadá na meruňky a broskvoně, které rozkvétají nejdříve. Extrémem byly dva předchozí roky. Loni kvetly první meruňky v závěru února. Letos sice vykvetly později, zhruba okolo 25. března, stále je to dříve, než je průměr za posledních 60 let.

Po středě se má začít oteplovat a riziko ranních mrazů pomine. Předpovědní modely však vidí nejdále deset dnů dopředu. Například loni mrazy poničily plošně většinu úrody až na konci dubna.