Víkend přinese srážky a oblačnost, příští týden bude chladný a přijde inverze

Začátek příštího týdne přinese chladnější přeháňkové počasí, to postupně přejde do inverzního a zejména na horách bude postupně slunečno, naopak v nižších polohách budou přibývat mlhy a nízká oblačnost. Odpolední teploty se budou od pátku až do poloviny příštího týdne nejčastěji pohybovat mezi 7 až 12 °C, při mlze nebo nízké oblačnosti ale jen kolem 4 °C.