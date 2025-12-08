Co to překvapivé oteplení s novými rekordy? Meteoroložka vysvětlila proč

„K nám se totiž dostává původem subtropický vzduch z Afriky. Po své cestě se nemá kde ochladit a teploty jsou tím pádem v odpoledních maximech vyšší až o 10 stupňů, než je o tomto období běžné,“ uvedla meteoroložka Dagmar Honsová pro Rádio Impuls s tím, že překvapivé jsou především teplé noci.
„V ranních minimech kolikrát teploty nebudou klesat ani pod 8 stupňů a když se potom podíváme do vyšší vrstev atmosféry, tedy do nějaké hladiny 850 hektopascalů, což je nad našimi hlavami ve výšce 1,5 km, tak tam jsou teploty až na 8 stupních,“ uvedla Honsová. Od pondělí do středy se teploty vyšplhají nejspíše až na 15°C.
Noční minima se udrží nad bodem mrazu i na horách, přírodní sníh tak nejspíše kvůli vysokým teplotám roztaje. V ohrožení jsou i sjezdovky.
„Uvidíme, jestli něco zůstane na sjezdovkách díky tomu, že tam ten sníh je utemovaný a díky tomu, že tam byly podmínky ještě v minulém týdnu pro umělé zasněžování relativně dobré. Ale jinak to vypadá, že i v horských oblastech budou zpívat ptáci,“ uzavřela meteoroložka.
Vysoké teploty byly díky přílivu teplého vzduchu od jihozápadu hlavně v Čechách a na Vysočině. Meteorologové ale upozornili, že například ve Středočeském kraji se teplota vzduchu lišila v závislosti na větru v kombinaci se slunečním zářením.
Rekord v pondělí zaznamenali například také v Tušimicích na Chomutovsku, bylo tam 14,8°C. O dvě desetiny stupně nižší hodnotu má rekord ve středočeské Čáslavi. V Českých Budějovicích-Rožnově se teplota dostala na 14,5°C, stejně jako v Klementinu, které funguje už 250 let. Shodně 14°C Celsia pak zaznamenaly stanice v Praze-Karlově, ve Smolnici na Lounsku a v Neumětelech na Berounsku.
Na většině území středních Čech vál mírný jihozápadní vítr a oblačnost se přechodně protrhala, což vyhnalo teploty na 11 až 14 stupňů. „Na Mladoboleslavsku a Nymbursku naopak téměř nefoukalo a zůstalo zde chladněji, většinou pod deseti stupni,“ podotkl ČHMÚ.
Také v dalších dnech budou teploty nadprůměrné, někde i výrazně. Teplo bude zejména v lokalitách, kde nebudou mlhy a bude svítit slunce. Nejtepleji a nejslunečněji bude ve středu. „Postupně ale bude přibývat nízké oblačnosti i mlh, které se lokálně mohou udržet po většinu dne,“ dodali meteorologové.