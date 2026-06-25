„Příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu se projevil na dnešních maximálních teplotách, které ojediněle přesahovaly i přes 36 stupňů. Na 52 procentech stanic měřících více než 30 let byl překonán teplotní rekord pro dnešní den,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svém facebookovém profilu.
Nejvyšší teplotu v zemi zaznamenaly stejně jako ve středu Doksany na Litoměřicku, kde rtuť teploměru vystoupala na 37,5 stupně Celsia. Extrémní příliv teplého vzduchu potvrdily i nejstarší stanice v zemi – nové maximum pro 25. červen si připsalo osm z celkem 15 stanic, které v České republice měří teplotu již přes 100 let.
Některé stanice překonávaly rekordy ze šedesátých let
Na východě Moravy přepsalo dnešní počasí historické tabulky přímo ve Zlíně. Padl zde 65 let starý teplotní rekord pro dnešní den, když meteorologové naměřili 31,8 stupně Celsia. Dosavadní maximum z roku 1961 přitom činilo 30,3 stupně. Uvedl to Mojmír Martan z brněnského pracoviště ČHMÚ.
Na dalších místech ve Zlínském kraji, kde jsou dlouhodobě v provozu meteorologické stanice, dnes teplotní maxima pro 25. červnový den odolala. V rámci regionu bylo nejtepleji ve Starém Městě na Uherskohradišťsku, kde odpoledne naměřili 33,3 stupně Celsia.
Teplotní rekordy ve čtvrtek padly na 45 procentech jihočeských meteorologických stanic. Nejtepleji bylo ve Strakonicích s 33,8 stupně Celsia, kde ale do vyrovnání rekordu chyběl ještě jeden stupeň. Na řadě míst překonaly teploty rekordní hodnoty z roku 1967, řekla českobudějovická meteoroložka Eva Houbová.
Předpověď na další dny slibuje další nárůst teplot na celém území. V jižních Čechách bude v pátek jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 32 až 35 stupňů (na horách 27 až 30 stupňů) a slabým proměnlivým větrem. V sobotu a v neděli pak mohou teploty v jihočeském regionu dosáhnout až 37 stupňů.
Podobný scénář čeká také Zlínský kraj. V pátek tam bude převážně jasno s přechodnou malou kupovitou oblačností a maximy mezi 31 až 34 stupni, v nížinách ojediněle až 35 stupňů Celsia. O víkendu pak vedra v kraji vyvrcholí a v sobotu meteorologové očekávají denní maxima mezi 33 až 37 stupni a v neděli rtuť teploměru vyšplhá na 35 až 39 stupňů Celsia. V celorepublikovém průměru se pak teploty o víkendu těsně přiblíží k hranici 40 stupňů.