Česko spalují vedra, padla řada rekordů. A o víkendu se vytvoří další

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  19:02aktualizováno  19:02
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Mramorová socha v Dobřichovicích připomíná teplotní rekord. 20. srpna roku 2012...

Mramorová socha v Dobřichovicích připomíná teplotní rekord. 20. srpna roku 2012 tam naměřili 40,4 stupně Celsia. Sochu vytvořil akademický sochař Petr Váňa. (25. června 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

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Vyprahlá krajina v okolí severočeských Děčan (23. července 2019)
Ilustrační snímek
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Víc než polovina dlouhodobě měřících stanic v České republice ve čtvrtek překonala teplotní rekord pro 25. červen. Nové maximum zaznamenalo osm stanic s historií měření přes 100 let. Teplotní rekordy padaly i v krajích – ve Zlíně padlo 65 let staré maximum a na jihu Čech hlásí překonání rekordů 45 procent stanic. Vlna veder od jihozápadu bude v následujících dnech gradovat a o víkendu se teploty v zemi přiblíží ke 40 stupňům.

„Příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu se projevil na dnešních maximálních teplotách, které ojediněle přesahovaly i přes 36 stupňů. Na 52 procentech stanic měřících více než 30 let byl překonán teplotní rekord pro dnešní den,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svém facebookovém profilu.

Nejvyšší teplotu v zemi zaznamenaly stejně jako ve středu Doksany na Litoměřicku, kde rtuť teploměru vystoupala na 37,5 stupně Celsia. Extrémní příliv teplého vzduchu potvrdily i nejstarší stanice v zemi – nové maximum pro 25. červen si připsalo osm z celkem 15 stanic, které v České republice měří teplotu již přes 100 let.

Některé stanice překonávaly rekordy ze šedesátých let

Na východě Moravy přepsalo dnešní počasí historické tabulky přímo ve Zlíně. Padl zde 65 let starý teplotní rekord pro dnešní den, když meteorologové naměřili 31,8 stupně Celsia. Dosavadní maximum z roku 1961 přitom činilo 30,3 stupně. Uvedl to Mojmír Martan z brněnského pracoviště ČHMÚ.

  • Strakonice: Nejteplejší místo v regionu s 33,8 stupně Celsia (k vyrovnání tamního rekordu však ještě jeden stupeň chyběl).
  • České Budějovice: Stanice naměřila 33,5 stupně, což je o 0,3 stupně více než v dosud rekordním roce 2016.
  • Třeboň: Teplota vystoupala na 33,3 stupně a překonala maximum z roku 1967 o 0,1 stupně.
  • Vráž u Písku: Meteorologové naměřili 33,1 stupně Celsia, čímž hodnotu z roku 1967 přesně vyrovnali.

Na dalších místech ve Zlínském kraji, kde jsou dlouhodobě v provozu meteorologické stanice, dnes teplotní maxima pro 25. červnový den odolala. V rámci regionu bylo nejtepleji ve Starém Městě na Uherskohradišťsku, kde odpoledne naměřili 33,3 stupně Celsia.

Teplotní rekordy ve čtvrtek padly na 45 procentech jihočeských meteorologických stanic. Nejtepleji bylo ve Strakonicích s 33,8 stupně Celsia, kde ale do vyrovnání rekordu chyběl ještě jeden stupeň. Na řadě míst překonaly teploty rekordní hodnoty z roku 1967, řekla českobudějovická meteoroložka Eva Houbová.

Předpověď na další dny slibuje další nárůst teplot na celém území. V jižních Čechách bude v pátek jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 32 až 35 stupňů (na horách 27 až 30 stupňů) a slabým proměnlivým větrem. V sobotu a v neděli pak mohou teploty v jihočeském regionu dosáhnout až 37 stupňů.

Podobný scénář čeká také Zlínský kraj. V pátek tam bude převážně jasno s přechodnou malou kupovitou oblačností a maximy mezi 31 až 34 stupni, v nížinách ojediněle až 35 stupňů Celsia. O víkendu pak vedra v kraji vyvrcholí a v sobotu meteorologové očekávají denní maxima mezi 33 až 37 stupni a v neděli rtuť teploměru vyšplhá na 35 až 39 stupňů Celsia. V celorepublikovém průměru se pak teploty o víkendu těsně přiblíží k hranici 40 stupňů.

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