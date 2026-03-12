Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, na východě bude zpočátku malá oblačnost a ojediněle také mlhy. V Čechách na většině území, na Moravě a ve Slezsku postupně se místy vyskytne občasný déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka. Během dne od západu v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku srážky ustanou a ubyde oblačnosti, někde se mohou tvořit mlhy. Nejvyšší teploty budou 9 až 13 °C, na většině území Moravy a Slezska 12 až 16 °C, v 1 000 m na horách kolem 5 °C, v Beskydech kolem 9 °C. Povane slabý vítr ze západních směrů 1 až 4 m/s.
V noci na pátek bude jasno nebo skoro jasno, větší oblačnost bude na Moravě a ve Slezsku. Místy se vytvoří mlhy, které budou zejména v Čechách i mrznoucí. Nejnižší teploty budou 5 až 1 °C, při uklidnění větru i kolem -1 °C. Bude vát slabý proměnlivý nebo jižní vítr do 4 m/s.
V pátek přes den bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku až oblačno. Ráno a dopoledne místy se vytvoří mlhy, které mohou být hlavně v Čechách i mrznoucí. Později odpoledne na západě Čech bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty budou 12 až 17 °C. Povane slabý, postupně většinou mírný vítr z jižních směrů 3 až 7 m/s.
V sobotu meteoroloové očekávají oblačno až polojasno. Během dne bude v Čechách od západu dále přibývat oblačnosti. Odpoledne mohou místy přijít přeháňky a postupně na západě Čech nad 1 000 m i sníh. Nejnižší noční teploty budou 8 až 4 °C, v Čechách při uklidnění větru pak kolem 2 °C. Nejvyšší denní teploty budou 13 až 18 °C, na západě Čech kolem 11 °C. Povane mírný jihovýchodní až jižní vítr 3 až 7 m/s, na Českomoravské vrchovině místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). V západní polovině Čech povane většinou slabý proměnlivý vítr do 3 m/s a později odpoledne se změní na severozápadní.
V neděli meteorogolové předpokládají oblačno až zataženo, na východě území zpočátku i polojasno. Místy přijdou ppřeháňky nebo občasný déšť, v Čechách nad 700 m mohou být srážky i sněhové. Nejnižší noční teploty budou 8 až 4 °C, v západní polovině Čech pak kolem 2 °C. Nejvyšší denní teploty v Čechách budou 5 až 10 °C a na Moravě a ve Slezsku pak 11 až 15 °C. V Čechách povane slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 m/s. Na Moravě a ve Slezsku povane mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
V pondělí meteorologové čekají oblačno až zataženo a na většině území občasný déšť nebo přeháňky. Sníh se vyskytne v polohách nad 700 m. Později večer ubyde srážek a částečně i oblačnosti. Nejnižší noční teploty budou 5 až 1 °C, při malé oblačnosti pak kolem -1 °C. Nejvyšší denní teploty budou 7 až 11 °C. Povane mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Bude oblačno až polojasno, místy a ojediněle přijdou také přeháňky. Na horách, přechodně i ve vyšších polohách budou srážky sněhové. Nejnižší noční teploty budou 3 až -2 °C, při malé oblačnosti pak kolem -3 °C. Nejvyšší denní teploty budou 7 až 12 °C.