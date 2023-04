Moravu zasáhlo tornádo, ukazují videa. Meteorologové zvažují vyslat dron

„Dle předběžného hodnocení vznikla konvektivní buňka, pravděpodobně supercelární povahy, před postupující linií bouřek. Již před vznikem samotné tromby byla pozorována výrazná rotace stěnového oblaku,“ píší na Facebooku lovci bouřek z Czech Thunderstorm Researh Association (CTRA).

Doplnili, že tromba (vzdušný vír, pozn. red.) vznikla zřejmě v okolí Kunštátu a postupovala směrem na Letovice, kde došlo k prokazatelnému kontaktu se zemským povrchem v katastru obcí Nýrov a Lhota, kde tornádo způsobilo škody odpovídající intenzitě F0. Členové CTRA také doplnili, že jsou v kontaktu s tamní samosprávou, hasiči či svědky události.

Meteorologové prozatím zůstávají opatrní v soudech, o jaký jev přesně šlo - nemají totiž potvrzený dotyk víru se zemí, uvedl Peter Hruška z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Hlášené nejsou ani žádné škody, informoval starosta Letovic Petr Novotný (TOP 09). Přesto hasiči likvidovali v dané oblasti stromy popadané přes silnici.

„Na záběrech byla vidět nálevka, ale jestli to byla tromba a nedotknulo se to země, nebo to bylo tornádo... To řekne jen terénní průzkumník,“ vysvětluje Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) k záběrům na videu obyvatel Horního Štěpánova na Prostějovsku, kteří na mobil zachytili úkaz připomínající tornádo.

Hruškův kolega z brněnské pobočky Petr Münster iDNES.cz sdělil, že zvažuje nasazení dronu, který by oblast zmapoval. „Jenom z obrázků se toho moc vyčíst nedá,“ doplnil.

Horní Štěpánov v 18:50.

Bouřka,kroupy a pak tohle.

Točilo se asi 5 minut a zmizelo. 0 0

„Podobné škody včera páchal i vítr,“ podotkl. Doplňuje ještě, že „několik menších tornád do roka je. Zvláštní byly páteční poměrně silné bouřky. Na to, že byl ještě březen. To úplně obvyklé není,“ upozornil.

Vzdušné víry v podobě tromby nepáchají na rozdíl od tornáda škody. Lidé si těchto jevů všímají intenzivněji především po ničivém červnovém tornádu z roku 2021, které se prohnalo částí Břeclavska a Hodonínska. Nechalo za sebou devastující škody na majetku a také několik obětí na životech.