Jako poslední tropický den v roce je v historických záznamech uvedený 4. říjen 1929. Na stanici České Budějovice - Rožnov tehdy naměřili 30,3 stupně Celsia, uvedl v pátek Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Nejvíce tropických dní letos meteorologové zaznamenali ve Strážnici na Hodonínsku – a to rekordních 54. „Je to nejen nejvyšší počet tropických dnů na této stanici, ale zároveň i na kterékoli stanici na našem území v historii měření,“ uvedli meteorologové.
Druhý nejvyšší počet tropických dnů zaznamenala Strážnice předloni, a to 47. V roce 2015 jich měla 44.
Tropický den v letošním roce nezaznamenaly pouze nejvýše položené horské stanice – konkrétně Lysá hora, Praděd, Šerák, Sněžka, Labská bouda, Luční bouda, Dvoračky a Plechý.
Nejvýše položeným místem s tropickým dnem byl Klínovec ve výšce 1236 metrů nad mořem. Teplota tam 28. června vystoupala na 30,7 stupně Celsia.
Strážnice vévodí i v počtu dnů s teplotou vzduchu 35 stupňů a vyšší, takzvaných supertropických dnů zažila letos 18. Více takových dnů v historii zaznamenala pouze stanice Brod nad Dyjí v roce 2015, a to 20.
Dnů, kdy maximální denní teplota vzduchu alespoň na jedné stanici vystoupala na hodnotu 40 stupňů a vyšší, bylo letos pět. Už dříve to meteorologové označili za bezprecedentní.
Poprvé v historii takový den nastal v červnu. Nejvíce jich zaznamenala stanice Doksany na Litoměřicku, a to čtyři.
Tato stanice od letošního 28. června drží i absolutní český teplotní rekord, který má hodnotu 41,9 stupně Celsia. V tento den naměřili 40 stupňů a víc celkem na devíti stanicích v zemi.
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Během další vlny veder 4. srpna padly „čtyřicítky“ dokonce na 12 stanicích, ale červnový rekord už žádná z nich nepřekonala. Předchozí rekord 40,4 stupně z 20. srpna 2012 držely středočeské Dobřichovice.
V průměru meteorologové k dnešnímu dni zaznamenali na území České republiky téměř 23 tropických dnů. Je to druhý nejvyšší počet od roku 1961. Víc jich bylo jen v roce 2015, a to 26. „Od roku 1961 stoupl průměrný počet tropických dnů na našem území o deset dnů ročně,“ konstatoval ČHMÚ.
Rekordní byl letos i počet tropických nocí, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů. Během meteorologického léta, tedy od začátku června do konce srpna, jich meteorologové zaznamenali 35, několik dalších přibylo začátkem září.