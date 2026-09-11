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Konec tropicky teplých dní? Podle meteorologů můžou ještě přijít

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  18:51aktualizováno  18:51
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Pešek, MF DNES

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií
Teploty přes 30 stupňů zažilo Česko tento rok poprvé 23. května. Naposledy to bylo zatím ve středu 9. září. Jestli se jedná i o poslední tropický den letošního roku, se podle meteorologů navzdory současnému ochlazení nedá s jistotou říct.

Jako poslední tropický den v roce je v historických záznamech uvedený 4. říjen 1929. Na stanici České Budějovice - Rožnov tehdy naměřili 30,3 stupně Celsia, uvedl v pátek Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Nejvíce tropických dní letos meteorologové zaznamenali ve Strážnici na Hodonínsku – a to rekordních 54. „Je to nejen nejvyšší počet tropických dnů na této stanici, ale zároveň i na kterékoli stanici na našem území v historii měření,“ uvedli meteorologové.

Druhý nejvyšší počet tropických dnů zaznamenala Strážnice předloni, a to 47. V roce 2015 jich měla 44.

Tropický den v letošním roce nezaznamenaly pouze nejvýše položené horské stanice – konkrétně Lysá hora, Praděd, Šerák, Sněžka, Labská bouda, Luční bouda, Dvoračky a Plechý.

Nejvýše položeným místem s tropickým dnem byl Klínovec ve výšce 1236 metrů nad mořem. Teplota tam 28. června vystoupala na 30,7 stupně Celsia.

Strážnice vévodí i v počtu dnů s teplotou vzduchu 35 stupňů a vyšší, takzvaných supertropických dnů zažila letos 18. Více takových dnů v historii zaznamenala pouze stanice Brod nad Dyjí v roce 2015, a to 20.

Dnů, kdy maximální denní teplota vzduchu alespoň na jedné stanici vystoupala na hodnotu 40 stupňů a vyšší, bylo letos pět. Už dříve to meteorologové označili za bezprecedentní.

Poprvé v historii takový den nastal v červnu. Nejvíce jich zaznamenala stanice Doksany na Litoměřicku, a to čtyři.

Tato stanice od letošního 28. června drží i absolutní český teplotní rekord, který má hodnotu 41,9 stupně Celsia. V tento den naměřili 40 stupňů a víc celkem na devíti stanicích v zemi.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Během další vlny veder 4. srpna padly „čtyřicítky“ dokonce na 12 stanicích, ale červnový rekord už žádná z nich nepřekonala. Předchozí rekord 40,4 stupně z 20. srpna 2012 držely středočeské Dobřichovice.

V průměru meteorologové k dnešnímu dni zaznamenali na území České republiky téměř 23 tropických dnů. Je to druhý nejvyšší počet od roku 1961. Víc jich bylo jen v roce 2015, a to 26. „Od roku 1961 stoupl průměrný počet tropických dnů na našem území o deset dnů ročně,“ konstatoval ČHMÚ.

Rekordní byl letos i počet tropických nocí, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů. Během meteorologického léta, tedy od začátku června do konce srpna, jich meteorologové zaznamenali 35, několik dalších přibylo začátkem září.

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