Týden začne chladně. Postupně se oteplí, obloha však zůstane zatažená

Po chladnějším začátku týdne přijde od středy do Česku postupné oteplení. O víkendu by se denní maxima mohla vyšplhat až ke 20 stupňům Celsia. Deštivé bude především úterý, se zataženou oblohou a občasným deštěm bychom ale měli počítat i v dalších dnech. Uvádí to týdenní předpověď Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).