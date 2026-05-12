Po letních teplotách šok. Meteorologové ukázali, kde v Česku bude v úterý sněžit

  7:00
Ve vyšších polohách v Česku, hlavně na Krušných horách, v úterý může napadnout sníh. Objeví se především odpoledne a večer a mohl by se udržet přes noc. Na síti X to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Sníh na Churáňově v úterý 12. května 2026 | foto: Roman Szpuk, Český hydrometeorologický ústav

Na Krušných horách by v úterý i přes den mohly teploty spadnout na nulu. V noci na středu může v Česku místy mrznout a v dalších dnech se objeví přízemní mrazíky.

Studená fronta v úterý přinese podle meteorologů výrazné ochlazení a na hory, výjimečně i níže, také sníh. „Nejvíce sněhu by mělo napadnout hlavně na hřebenech Krušných hor, kde by se mohla sněhová pokrývka k večeru a během noci na středu možná i udržet,“ uvedli pracovníci ČHMÚ. Hlavně řidiči by si tam proto měli dávat pozor.

Vyšší pravděpodobnost, že napadne za celý den až pět centimetrů sněhu, je podle informací ústavu v úterý kromě Krušných hor také na Šumavě. „Samozřejmě drtivá většina z toho odtaje. Sníh se spíše udrží jen přechodně po silnějších přeháňkách,“ doplnili meteorologové.

Mapa s předpovědí sněhových srážek v Česku v úterý 12. května 2026

Na první mapě jsou očekávané nejvyšší teploty v úterý 12. května, na prostřední pocitová teplota, která nedosáhne ani 10 °C, a na mapě vpravo očekávané sněhové srážky během dne.

Maximální denní teploty se v Česku pohybovaly v neděli a pondělí na řadě míst nad 20 stupni Celsia, ale v úterý podle ČHMÚ spadnou na sedm až 12 stupňů. Jen na Moravě by mohlo být mírně tepleji, až 14 stupňů. V dalších dnech budou teploty kolísat. Až v neděli by se mohly vrátit nad 20 stupňů. V noci na středu se teploty propadnou až na minus dva stupně. Po zbytek týdne se pak zřejmě noční teploty většinou udrží nad nulou, ale mohou se vyskytnout přízemní mrazíky.

Sněhová pokrývka - Celková pokrývka, 50° s. š., 16° v. d., 12.05.2026 06:00 (SELČ)
