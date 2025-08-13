Startuje několikadenní vlna veder, může být až 37 stupňů

  8:30
Startuje několikadenní vlna veder, kdy teploty výrazně překročí tropickou třicítku. Nejteplejším dnem letošního roku se podle meteorologů může stát pátek, to by místy teploty mohly dosáhnout až 37 stupňů Celsia.

Maximální denní teploty - středa 13. srpna 2025 | foto: X: ČHMÚ

Už v úterý teploty v nížinách vystoupaly nad 30 stupňů a v příštích dnech bude příliv teplého vzduchu do střední Evropy ještě zesilovat.

Ve středu očekávají meteorologové maximální teploty mezi 29 a 33 stupni Celsia. „V nížinách středních a západních Čech výjimečně do 35 stupňů. V 1 000 m na horách naměříme kolem 24 °C, na Šumavě až 27 °C,“ dodali na síti X.

Odpoledne a večer se na západě a jihozápadě Čech může přechodně tvořit kupovitá oblačnost doprovázená ojedinělými přeháňkami nebo bouřkou.

Dosud nejteplejším dnem letošního roku by mohl být pátek, kdy by v Polabí mohly teploty stoupnout až k 37 stupňům.

„Kromě velmi vysokých denních maxim nás ale čekají i teplé noci, na některých místech tropické. Tropická noc nastává v okamžiku, kdy teplota vůbec neklesne pod 20 °C. Nejteplejší bude pak noc ze čtvrtka na pátek,“ uvedli meteorologové.

Předpověď počasí na mapěTeplota, 2 m nad zemí, 13.08.2025 08:00 (SELČ), © Ventusky.com

