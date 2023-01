Na Česko udeří silný vítr. Požene se v příštích hodinách od jihozápadu

Upozornění před silným větrem v Česku platí od středečního poledne do čtvrtečního odpoledne pro všechny regiony s výjimkou jihovýchodní části Moravy, severu Středočeského kraje a jihozápadu Královéhradeckého kraje.

Silný vítr podle předpovědi nejdříve zasáhne západní polovinu Čech a Slezsko, od noci na čtvrtek pak bude vanout i ve zbývajících částech země.

Podle meteorologů může vítr poškodit stromy a lesy, možné jsou i menší škody na budovách. Lidé by proto měli zajistit okna a dveře a zabezpečit volně uložené předměty a skleníky a měli by být opatrní při pohybu venku a řízení aut. Na horách by měli omezit túry a nechodit na hřebeny.

Bude tepleji než obvykle

„V nejbližších dnech sice teploty nepatrně klesnou, ale do pátku se i tak budou pohybovat sedm stupňů nad normálem,“ uvedli meteorologové v nejnovější předpovědi. Zřejmě nebude mrznout ani v noci. Výjimkou jsou noci na středu a na neděli, kdy teploty mohou spadnout na minus dva stupně.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Meteorologové očekávají výraznější ochlazení až o víkendu, kdy už teploty vystoupají jen těsně nad dlouhodobým průměrem a přechodně se i ve středních polohách může vyskytnout sněhová pokrývka.

V týdnu se ojediněle objeví déšť, na horách mohou být ve vyšších polohách srážky sněhové. Na Moravě se ve středu objeví mlhy, ojediněle i mrznoucí, a znovu pak budou mlhy v neděli. Celkově bude podle ČHMÚ nadprůměrně teplý celý leden.