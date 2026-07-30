Teploty v Česku vystoupají až k 39 stupňům. Meteorologové varují před zátěží teplem

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  7:01aktualizováno  7:01
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Fanoušci na královéhradeckém letišti se snaží ochladit vodou od hasičů během...

Fanoušci na královéhradeckém letišti se snaží ochladit vodou od hasičů během tropického vedra na hudebním festivalu Bludfest. (27. června 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Fanoušci na královéhradeckém letišti se snaží ochladit vodou od hasičů během...
Fanoušci na královéhradeckém letišti se snaží ochladit vodou od hasičů během...
Fanoušci na královéhradeckém letišti se snaží ochladit vodou od hasičů během...
Fanoušci na královéhradeckém letišti se snaží ochladit vodou od hasičů během...
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Česko čekají v závěru týdne tropická vedra. Teploty ve čtvrtek vystoupají až na 38 stupňů, v pátek mohou dosáhnout dokonce 39 stupňů. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) proto varují před velmi silnou tepelnou zátěží. Ochlazení pak přinesou víkendové bouřky. V pondělí se však horko znovu vrátí, výraznější pokles teplot přijde během příštího týdne.

Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňka nebo bouřka. Meteorologové očekávají nejvyšší teploty 34 až 38 °C, na severovýchodě 31 až 34 °C a na horách kolem 28 °C. Odpoledne předpokládají silnou a v nížinách dokonce mimo velmi silnou zátěž teplem.

V noci na pátek pak bude jasno až polojasno, od západu přechodně až oblačno. „Nejnižší teploty 22 až 18 °C, na západě až 16 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s,“ přiblížil pro iDNES.cz meteorolog z ČHMÚ Pavel Borovička.

V pátek bude jasno až polojasno. Odpoledne se při zvětšené oblačnosti může ojediněle objevit přeháňka nebo bouřka. Večer pak bude přibývat oblačnosti, to hlavně v severozápadní polovině Čech, a místy se přidají přeháňky nebo bouřky. Meteorologové však předpokládají velmi silnou zátěž teplem. Nejvyšší teploty totiž vystoupají na 35 až 39 °C, na severu a severozápadě 32 až 35 °C a v 1000 m na horách bude kolem 29 °C. Během večerních bouřek očekávají i vítr.

V sobotu bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách i zataženo. Od západu se na většině území vyskytnou přeháňky, místy bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 24 až 19 °C, na západě a severu Čech až na 16 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají až na 33 °C, na Moravě až na 36 °C. „Předpokládáme silnou až velmi silnou zátěž teplem,“ varoval Borovička.

V neděli očekáváme polojasno až skoro jasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 13 °C, na jihu Moravy kolem 20 °C. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 °C, na jihu Moravy až 34 °C. Slabý, během dne ve východní polovině území místy mírný východní až severovýchodní vítr 2 až 5 m/s, v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí.

V pondělí meteorologové předpokládají polojasno až skoro jasno, přechodně bude až oblačno a ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 21 až 17 °C, na jihu Moravy na 22 °C. Nejvyšší denní teploty však vystoupají na 34 až 39 °C, na severu a západě Čech na 33 °C. Meteorologové tak opět varují před zátěží teplem.

Od úterý do čtvrtka pak meteorologové očekávají polojasno až oblačno. „Místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 24 až 19 °C, postupně 19 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty v úterý 28 až 33 °C, na Moravě a ve Slezsku kolem 36 °C, postupně 23 až 28 °C,“ upřesnil Borovička.

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