27. listopadu 2026 15:18
Koulování, sněhuláci i nástrahy pro řidiče. Česko se zahalilo do bílé
Česko se po čtvrtečním sněžení probudilo do ladovské zimy, nadílka zasáhla Vysočinu i okolí Frýdku-Místku nebo Litovle. Fotografové iDNES.cz a Mladé fronty zachytili zimní atmosféru v krajích. Sníh jen tak nezmizí, meteorologové vydali výstrahu před silnými mrazy, teploty mohou klesnout až na minus 15 stupňů.
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