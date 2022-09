Bouřky v Čechách zastavily vlaky. Ve čtvrtek zasáhnou celé Česko

Silné bouřky dorazily ve středu odpoledne nejprve do jihozápadní části republiky a poté se posunuly dál na západ. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) prodloužil výstrahu před silnými bouřkami v některých místech až do 21:00 hodin. Nejvíce postiženou oblastí bylo odpoledne zřejmě Strakonicko. Ve čtvrtek se bouřky přesunou i na Moravu a do Slezska.