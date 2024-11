Přijde kalamita. Krkonoše a Jeseníky čeká příval sněhu

⚠️Výstraha ČHMÚ

❄️Od čtvrtečního poledne (28. 11.), do pátečního večera (29. 11.) bude zejména v oblasti Jizerských hor a Krkonoš vydatně sněžit.



❄️Vydatné sněžení se také vyskytne v oblasti Jeseníků, a to od čtvrtečního večera do noci z pátku na sobotu (30. 11.).



📌Za…