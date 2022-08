Na jih Česka dorazily silné bouřky, na Moravě vydrží vedra i v pátek

Do Česka dorazily ve čtvrtek odpoledne silné bouřky z Rakouska, podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by měly zasáhnout zejména jih Vysočiny a Jihomoravský kraj. Zatímco na východě republiky vydrží tropické třicítky i v pátek, na zbytku území se před víkendem výrazně ochladí až na 22 stupňů Celsia a místy bude vydatně pršet. Vyplývá to z aktuální výstrahy ČHMÚ.