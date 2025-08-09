Tropický víkend. Na Moravě bude až 34 stupňů, varují meteorologové

„Očekáváme v nižších a středních polohách v jižní polovině území místy teploty nad 31 °C (na jihu Moravy ojediněle až 34 °C). Ojediněle mohou teploty 31 °C překročit i v oblasti Pražské plošiny a dolního Polabí,“ sdělili meteorologové.
Podobné teploty budou podle nich panovat na jižní a střední Moravě také v neděli. Maxima zde mohou opět dosahovat až 34 stupňů.
ČHMÚ doporučuje dodržovat pitný režim, v poledních a odpoledních hodinách omezit tělesnou zátěž a nenechávat děti či zvířata na přímém slunci, a to zejména v zaparkovaných autech.
V pondělí se sice podle meteorologů ochladí, ale od úterý začnou teploty opět stoupat. Vrcholu dosáhnou patrně ve čtvrtek. „Není ještě zcela jasné, jak teplý vzduch se k nám dostane, čtvrteční maxima by mohla být někde ale až přes 35 stupňů,“ napsal ČHMÚ na síti X.
Meteorologové dodali, že další vývoj není jistý. Pravděpodobně se ale po čtvrtku ochladí.