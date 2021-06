Počasí čeká v Česku velký zlom. Meteorologové popisují, co přinese prodloužený víkend

Praha Silné bouřky provázené krupobitím a prudkými poryvy větru, které v noci na středu zasáhly republiku a způsobily zranění desítek lidí a na mnoha místech přerušily dodávku proudu a zastavily dopravu, by mohly být zhruba do třetiny července posledními, k nimž meteorologové vydali výstrahu.

Počasí se v příštích dnech uklidní, což s povděkem přivítají nejen obyvatelé obcí a měst na jihu Moravy, kde minulý čtvrtek udeřilo ničivé tornádo a připravilo o život šest lidí.



Bouřky se v příštích dnech mají podle předpovědi meteorologů vyskytovat ojediněle v horských oblastech, rozhodně se však nečekají tak intenzivní, jako v uplynulých dnech. „Podobná bouřková pásma v nejbližší době neočekáváme, konkrétně do konce prodlouženého volna 6. července,“ řekla pro Lidovky.cz Dagmar Honsová z Meteopressu.

Jak bude další dny? Podívejte se na aktuální předpověď počasí.

Za silných bouří, které se přes Česko přehnaly v tomto a minulém týdnu, mohou zejména vysoké teploty. Rtuť se na teploměrech obecně šplhá vysoko ze dvou důvodů. „Buď k nám proudí teplý vzduch z jižních oblastí, kde je tepleji už jen z hlediska geografického, nebo může být malá oblačnost,“ vysvětlil pro Lidovky.cz Stanislav Racko, meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu. „Vzhledem k tomu, že máme období s vysokou polohou Slunce nad obzorem, je navíc velký příkon tepla ze Slunce. Vysoké teploty obvykle bývají způsobeny kombinací těchto vlivů,“ doplnil Racko.

Kdo by si na startu prázdnin chtěl užít tropické teploty, musí se vypravit do jižních krajin, v tuzemsku se nečekají. I kvůli úterním bouřkám se ochladilo. V několika následujících dnech a zřejmě i o prodlouženém volnu – v pondělí i v úterý jsou státní svátky – si lidé užijí příjemně teplé počasí. Poté se má mírně oteplit. „V nejbližších dnech se teploty mají pohybovat nejčastěji do 25 stupňů Celsia, díky tomu nebude bouřková aktivita tak intenzivní,“ sdělila Honsová. Když už se lokálně nějaké bouřky objeví, rozhodně nemají být provázeny nebezpečnými meteorologickými jevy typu tornáda či vichřice.



Bouřky mnohde nasytily půdu vodou, na některých místech až na 70 až 90 procent, případné další srážky by se teď neměly kam vsáknout. I proto se lokálně objevovaly povodně. „Ve středu po ránu platil první stupeň povodňové aktivity například na Úslavě nebo Klabavě v Plzeňském kraji a na Botiči v Praze,“ uvedla Honsová. Okolo poledne už ale povodňová výstraha zmizela i z webu Českého hydrometeorologického ústavu.

Kdyby se stejné množství srážek rozložilo postupně do několika dní, voda by se stačila vsáknout do větší hloubky a povrchové vrstvy by tak byly schopné pojmout další vláhu. Extrémní deště však potřebný čas půdě neposkytly. „Například v Karlovarsku u Ostrova, ve Stráži nad Ohří, spadlo neuvěřitelných 83 milimetrů. A z toho 66 milimetrů během jedné hodiny,“ ilustrovala Honsová. „Takto extrémní srážkové úhrny v nejbližších dnech naštěstí neočekáváme. Půda by si měla odpočinout, i když nasycenost je teď opravdu ohromná,“ uvedla.



Meteorologové předpovídají na nejbližší dny oblačno s přeháňkami a spíše lokálními. „I v následujících dnech počítáme se srážkami, ale ne rozsáhlými. Nic významného, co by mohlo vést k nebezpečným jevům,“ uvedl Racko.