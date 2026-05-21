Do Česka dorazí tropy: Meteorologové o víkendu očekávají i překonání hranice 30 °C

V pondělí bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy skoro jasno. Zpočátku se vyskytnou během dne ojedinělé přeháňky, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty dosáhnou 18 až 23 °C. Na horách nad 1 000 m budou kolem 14 °C. Mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s bude večer slábnout.
V noci na pátek bude skoro jasno nebo jasno. K ránu se ojediněle mohou vytvořit mlhy. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 7 °C – v 1000 m na horách kolem 6 °C. Bude vanou slabý proměnlivý vítr do 3 m/s. Místy bude v Čechách i klidno.
V pátek přes den čekají meteorologové polojasno až jasno. Odpoledne pak bude přechodně oblačno. Na horách a na severovýchodě budou s malou pravděpodobností přeháňky.
Maximální teploty nepřesáhnou 26 °C. Na severovýchodě bude kolem 20 °C a na horách okolo 14 °C. Šumava a Krušné hory očekávají 18 °C. Bude vát slabý, během dne hlavně na východě mírný, vítr ze severních směrů od 2 až do 5 m/s.
V sobotu bude jasno až polojasno. Odpoledne zejména pak v jihovýchodní polovině území bude přechodně oblačno. Na horách a na severovýchodě se mohou objevit přeháňky.
Nejnižší noční teploty budou od 12 do 7 °C. Denní maxima se budou pohybovat od 24 do 28 °C. Povane slabý severovýchodní až severní vítr 1 až 4 m/s. V noci se očekává i klidno.
V neděli bude jasno až polojasno, v severní polovině území bude při přechodně zvětšené oblačnosti i možnost přeháněk. Nejnižší noční teploty budou 13 až 9 °C, na Moravě a ve Slezsku 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty se očekávají od 25 do 29 °C. Bude slabý a proměnlivý, přes den severní až severovýchodní, vítr 1 až 4 m/s.
V pondělí buse jasno až polojasno. V noci bude nejméně od 15 až do 11 °C. Nejvyšší denní teploty budou 25 až 29 °C. Vítr bude vát slabý, na Moravě a ve Slezsku během dne mírný, ze severních směrů 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Podle meteorologů bude jasno až polojasno. Na severovýchodě očekávají postupně až oblačno a ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty budou 15 až 11 °C – v závěru období 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty predikují na 24 až 29 °C, postupně 21 až 26 °C.