Víkend přinese tropické dny a studené noci. Po neděli už se ochladí i přes den

Dnes bude převážně jasno. Nejvyšší teploty: 25 až 30 °C, na severovýchodě území kolem 24 °C, v 1000 m na horách: kolem 21 °C. Slabý, na Moravě a ve Slezsku místy přechodně mírný severovýchodní až východní vítr 3 až 6 m/s.
V noci na pátek bude jasno. Nejnižší teploty: 14 až 9 °C, v údolích až 6 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.
V pátek přes den bude většinou jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 °C, v 1000 m na horách kolem 22 °C. Slabý, během dne místy mírný východní až jihovýchodní vítr 2 až 5 m/s.
V sobotu čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 16 až 11 °C, v údolích až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 31 až 36 °C. Slabý, na Moravě místy mírný vítr z jižních směrů 2 až 5 m/s.
V neděli čekáme jasno až polojasno. Od západu bude během dne hlavně v Čechách oblačnosti přibývat a místy se vyskytnou přeháňky, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 20 až 15 °C, v údolích až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 32 až 36 °C, na západě kolem 29 °C. Slabý, během dne přechodně mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 m/s se bude měnit na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.
V pondělí očekáváme oblačno až zataženo, místy i polojasno. Místy se vyskytnou déšť, přeháňky, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 14 °C, na západě až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 °C, na východě a jihovýchodě až 28 °C. Slabý, místy mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Očekáváme většinou oblačno. Zpočátku se ojediněle, postupně místy vyskytnou přeháňky, s malou pravděpodobností i bouřky. Nejnižší noční teploty 16 až 11 °C, v úterý při zmenšené oblačnosti až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 °C.