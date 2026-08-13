Víkend přinese tropické dny a studené noci. Po neděli už se ochladí i přes den

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  7:28aktualizováno  7:28
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Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026) | foto: Bičiště OndřejMAFRA

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)
Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)
Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)
Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)
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Polovina srpna s sebou přináší ranní ochlazení. Na mnoha místech teploty klesaly pod 10 °C. Dny zůstanou až do víkendu s tropickými teplotami nad 30 stupňů. V sobotu a neděli i nad 35 °C. V novém týdnu čekáme častěji velkou oblačnost a srážky, teploty půjdou výrazněji dolů, ale na hodnoty normální pro toto období, uvedli meteorologové ČHMÚ.

Dnes bude převážně jasno. Nejvyšší teploty: 25 až 30 °C, na severovýchodě území kolem 24 °C, v 1000 m na horách: kolem 21 °C. Slabý, na Moravě a ve Slezsku místy přechodně mírný severovýchodní až východní vítr 3 až 6 m/s.

V noci na pátek bude jasno. Nejnižší teploty: 14 až 9 °C, v údolích až 6 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.

V pátek přes den bude většinou jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 °C, v 1000 m na horách kolem 22 °C. Slabý, během dne místy mírný východní až jihovýchodní vítr 2 až 5 m/s.

V sobotu čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 16 až 11 °C, v údolích až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 31 až 36 °C. Slabý, na Moravě místy mírný vítr z jižních směrů 2 až 5 m/s.

V neděli čekáme jasno až polojasno. Od západu bude během dne hlavně v Čechách oblačnosti přibývat a místy se vyskytnou přeháňky, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 20 až 15 °C, v údolích až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 32 až 36 °C, na západě kolem 29 °C. Slabý, během dne přechodně mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 m/s se bude měnit na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.

V pondělí očekáváme oblačno až zataženo, místy i polojasno. Místy se vyskytnou déšť, přeháňky, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 14 °C, na západě až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 °C, na východě a jihovýchodě až 28 °C. Slabý, místy mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:

Očekáváme většinou oblačno. Zpočátku se ojediněle, postupně místy vyskytnou přeháňky, s malou pravděpodobností i bouřky. Nejnižší noční teploty 16 až 11 °C, v úterý při zmenšené oblačnosti až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 °C.

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