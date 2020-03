ŽIVĚ: Maturity by mohly nahradit výsledky z posledních ročníků, řekl ministr. Žáci o prázdniny nepřijdou

Praha Maturity by dle návrhu MŠMT mohly být 21 dnů po znovuotevření škol. Když se otevřou po 1. červnu, mohly by je nahradit výsledky z posledních ročníků. Ministr školství Plaga navrhne vládě, aby se přijímací zkoušky na SŠ konaly nejdříve 14 dnů po znovuotevření škol. Termín by měl být jeden místo dvou.

Na desátou hodinu ranní je naplánovaná tisková konference ministra školství Roberta Plagy, který vystoupí k termínům maturitních, přijímacích a závěrečných zkoušek pro školní rok 2019/2020, které ohrozila probíhající koronavirová pandemie. V neděli se k možnému znovuotevření škol vyjádřilo ministerstvo zdravotnictví. Podle ministra to bude zřejmě na přelomu května a června. Prymula uvedl, že by bylo zřejmě možné nějak uspořádat maturitní zkoušky, v úvahu podle něj připadá také zkrácení dvouměsíčních letních prázdnin. „Debatu o podobě přijímaček, maturit, popřípadě debatu o zkráceni prázdnin opravdu nemá řídit předseda Ústředního krizového štábu,“ reagoval na twitteru ministr školství Robert Plaga (za ANO). Epidemiologická opatření respektuje, více o změnách ve školství oznámí na dříve ohlášené pondělní tiskové konferenci, dodal. Nakažených je 22 hasičů V Česku je nyní novým koronavirem nakaženo 22 příslušníků hasičského sboru. V Praze má nákazu 19 profesionálních hasičů, dva v Karlovarském kraji a jeden v Jihomoravském kraji. V karanténě jich je 267. Na dotaz to v pondělí uvedla mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Studená. Profesionálních hasičů je téměř 10 000. V karanténě je také 11 občanských zaměstnanců. Těch má sbor podle mluvčí víc než tisíc. Počet nakažených hasičů rostl v minulém týdnu hlavně v Praze. Hasiči v hlavním městě ve středu hlásili pět případů, v pátek už 13. V karanténě jich byly desítky. Počet hasičů ve směně, kterou v obvyklém provozu slouží asi 180 lidí, snížili na zhruba 120. Dalších 60 hasičů je připraveno v záloze. Vládní opatření proti šíření koronaviru včetně omezení volného pohybu lidí totiž snížila počty výjezdů. Pražský hasičský sbor má přes 850 příslušníků. Hasiči nyní vedle běžné činnosti pomáhají s distribucí zdravotnického materiálu. Z policejního skladu v Opočínku u Pardubic rozvážejí ochranné pomůcky do jednotlivých krajů i nemocnic. Jde o roušky, respirátory nebo ochranné obleky dopravené do Česka letecky z Číny. První úmrtí v Česku: pacient ležel na standardním lůžku Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku stoupl na 1165. Během neděle přibylo 114 nových případů a první pacient s nemocí COVID-19 zemřel. Stalo se tak tři týdny od oznámení prvních případů nákazy novým koronavirem v Česku. Z nemoci se doposud vyléčilo šest pacientů, testováno bylo celkem 17 377 lidí. Vyplývá to z aktualizovaných dat ministerstva zdravotnictví na webu ke koronaviru.



S nemocí COVID-19 zemřel v neděli večer pětadevadesátiletý senior v pražské Nemocnici na Bulovce. Muž byl do nemocnice přijat 18. března, umístěný byl na standardním lůžku na infekční klinice. Trpěl řadou zdravotních problémů jako chronické srdeční selhání, chronická ischemická choroba srdeční a měl kardiostimulátor. Důvodem úmrtí bylo celkové vyčerpání organismu, uvedl ošetřující lékař Infekční kliniky Nemocnice na Bulovce. V nemocnicích se v neděli s nemocí COVID-14 léčilo více než 70 pacientů, na jednotkách intenzivní péče byla asi dvacítka nemocných a zhruba desítka pacientů potřebovala plicní ventilaci. Jeden muž v pražské Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) je na speciálním přístroji, který okysličuje krev. Nemocnice pro něj od americké firmy Gilead získala povolení použít experimentální lék remdesivir, z USA ale ještě nedorazil. Společnost mezitím v neděli oznámila, že přestává „kvůli přílišné poptávce v posledních dnech“ udělovat povolení k pokusné léčbě. Jedinou výjimku budou tvořit těhotné ženy a děti mladší 18 let. Nakažených je nejvíce v Praze, podle dat hygieniků jich bylo k nedělnímu podvečeru 345, za 24 hodin přibylo 46 nových případů. Testů bylo v neděli provedeno téměř 1800, v sobotu to bylo zhruba o stovku více. Vláda podle předsedy Ústředního krizového štábu Romana Prymuly chystá nový systém testování nakažených, který bude mít pět koordinátorů a zapojí se do něj i armáda. Díky zapojení laboratoří včetně Akademie věd ČR bude kapacita tisíců testů za den. V zemi platí nouzový stav, výrazné omezení volného pohybu a cestování a další nebývale restriktivní opatření, která mají zabránit šíření nákazy. Dnes vláda zřejmě ještě zpřísní nebo zakáže cestování za prací takzvaných pendlerů, tedy lidí, kterým stát dosud dovoloval vycestovat za zaměstnáním do 100 kilometrů od českých hranic.