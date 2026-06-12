Česko se vylidňuje, je nás méně o jeden Vyškov. Přispěla k tomu i migrace

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  9:25aktualizováno  10:48
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V prvním čtvrtletí letošního roku počet obyvatel České republiky klesl asi o 19 800 na 10,896 milionu. Oznámil to v pátek Český statistický úřad (ČSÚ). Dvacet tisíc lidí odpovídá městu o velikosti Vyškova. Lidí v zemi ubylo stěhováním i kvůli převaze počtu zemřelých nad narozenými. Z Česka se mezi 1. lednem a 31. březnem vystěhovalo zhruba 36 500 lidí, ze zahraničí jich naopak přišlo 29 200. Zemřelo 30 100 obyvatel země a narodilo se pouze 17 500 dětí. Porodnost podle úřadu setrvale klesá pátým rokem po sobě.

ilustrační snímek | foto: Radek Vebr, MAFRA

Hlavní podíl na poklesu počtu obyvatel Česka měl takzvaný přirozený úbytek, tedy rozdíl mezi množstvím narozených a zemřelých, který činil téměř 12 600 obyvatel.

Rozdílem mezi počtem vystěhovalých a přistěhovalých lidí ubylo Česku skoro 7300 obyvatel. „Stejně jako v prvním čtvrtletí let 2025 a 2024 bylo i letos záporné saldo odrazem vysokého počtu osob, kterým na konci března skončila platnost udělené dočasné ochrany,“ doplnila Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Počet obyvatel klesl i v Praze. V prvním čtvrtletí letošního roku ubylo 1533 obyvatel. Víc lidí zemřelo, než se narodilo, a současně se i více lidí z metropole odstěhovalo, než se do ní přistěhovalo. Na konci března v hlavním městě žilo 1 405 551 milionu lidí.

Praha i přes úbytek zůstává druhým nejlidnatějším krajem v Česku. Nejvíc obyvatel má nadále Středočeský kraj, kde ke konci března žilo 1 475 960 lidí.

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