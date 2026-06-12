Hlavní podíl na poklesu počtu obyvatel Česka měl takzvaný přirozený úbytek, tedy rozdíl mezi množstvím narozených a zemřelých, který činil téměř 12 600 obyvatel.
Rozdílem mezi počtem vystěhovalých a přistěhovalých lidí ubylo Česku skoro 7300 obyvatel. „Stejně jako v prvním čtvrtletí let 2025 a 2024 bylo i letos záporné saldo odrazem vysokého počtu osob, kterým na konci března skončila platnost udělené dočasné ochrany,“ doplnila Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.
Počet obyvatel klesl i v Praze. V prvním čtvrtletí letošního roku ubylo 1533 obyvatel. Víc lidí zemřelo, než se narodilo, a současně se i více lidí z metropole odstěhovalo, než se do ní přistěhovalo. Na konci března v hlavním městě žilo 1 405 551 milionu lidí.
Praha i přes úbytek zůstává druhým nejlidnatějším krajem v Česku. Nejvíc obyvatel má nadále Středočeský kraj, kde ke konci března žilo 1 475 960 lidí.