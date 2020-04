Počet pokusů o zisk řidičského průkazu bude možná omezený. V krajním případě může hrozit i opakování

Praha Žáci autoškol už možná nebudou mít neomezený počet pokusů opakování zkoušek k získání řidičského oprávnění. Neúspěšným uchazečům o průkaz by v krajním případě hrozila i potřeba opětovného absolvování celé výuky a výcviku v autoškole. V novele zákona o řízení motorových vozidel to spolu s dalšími změnami navrhla skupina poslanců v čele se Zuzanou Ožanovou (ANO).

Omezení počtu pokusů opakování zkoušek má podle předkladatelů zamezit zahlcení zkušebního systému. Má také aspoň částečně zabránit praxi některých autoškol, které uchazeče o řidičský průkaz připravují nedostatečně, aby inkasovaly platby za opakované zkoušky, stojí v důvodové zprávě předlohy, kterou podepsali zástupci všech sněmovních stran.



Novela předpokládá, že pokud žadatel o řidičský průkaz u některé části zkoušky neuspěje, bude ji moci opakovat ještě dvakrát. Pokud ji ani tak nesloží, bude muset projít příslušnou částí výuky nebo výcviku znovu. Následně bude mít uchazeč další tři pokusy. Pokud neuspěje, bude muset absolvovat celý řidičský kurs znovu.

K dalším změnám patří zrušení podle předkladatelů zbytečné povinnosti, podle níž musí učitel autoškoly doprovázet žadatele o řidičský průkaz i ke zkoušce z pravidel provozu. Kvůli bezpečnosti by novela zakázala podle zdůvodnění „rozmáhající se praxi“, kdy učitel dohlíží při výcviku i na dva žáky na motocyklu a zároveň v automobilu cvičí jízdy s dalším žákem. Nově by mohl učitel dohlížet jen na jednoho uchazeče o řidičský průkaz na motocykl a automobil by musel řídit osobně.

Dvě části praktické zkoušky u motocyklů by se podle novely nově hodnotily samostatně. Změna by podle předkladatelů tyto zkoušky zefektivnila. Každou část by mohl provádět jiný zkušební komisař. Uchazeč, který by u jedné části zkoušky neuspěl, by opakoval jen tuto část.

Novelu nejprve posoudí vláda, rozhodnou o ní zákonodárci. Předkladatelé chtějí, aby ji Sněmovna schválila zrychleně už v úvodním kole. Není však jisté, že ji poslanci stihnou do konce volebního období projednat.