Počet případů koronaviru v Česku přesáhl 10 000, za neděli nakažených přibylo 33

Výběr informací o nákaze novým typem koronaviru v České republice První případy koronaviru se objevily 1. března a v prvních dnech počet nakažených rostl jen pomalu, pozitivních testů bylo maximálně několik desítek denně. Zlom přišel 19. března, kdy se prokázalo 205 nakažených a další tři týdny počet pozitivních testů jen vzácně klesl pod 150. Nejvíce nových případů přibylo 27. března (373 nakažených) a teprve od 10. dubna se počet pozitivně testovaných drží pod dvěma stovkami denně. Od května se (s jednou výjimkou) denní počet pozitivně testovaných drží pod stovkou, i přes lokální ohnisko v Dole Darkov.

Vzhledem k růstu nakažených, průběhu nemoci a podmínce dvojího negativního testu pro prohlášení za uzdraveného trvalo poměrně dlouho, než se zlomila křivka aktuálně nemocných směrem dolů. První uzdravení byli sice hlášení již 16. března, teprve o čtyři týdny později ale začal klesat počet nakažených - ještě 11. dubna bylo 4775 lidí s prokázanou nákazou, o den později to bylo o 20 méně. V půlce května začal počet nemocných opět růst, ovšem jen mírně a mnohem rychleji roste počet uzdravených.

Tři týdny po potvrzení první nákazy byl ohlášen první mrtvý, u kterého testy potvrdily přítomnost koronaviru. Jednalo se o pětadevadesátiletého muže, který trpěl řadou zdravotních problémů. Právě z řad seniorů nad 75 let pocházejí dvě třetiny mrtvých s nemocí covid-19 (se započítáním lidí nad 65 let to je přes 90 procent mrtvých). Počet mrtvých s potvrzenou nákazou koronavirem postupně rostl (17. května překročil hranici 300), jen vzácně ale nárůst činil víc než deset denně, od května jen jednou počet mrtvých s nemocí covid-19 překročil pět, většinou se jedná o jeden či dva případy.

V rámci Evropské unie patří ČR k méně zasaženým zemím, třeba podle počtu nakažených na milion obyvatel je s 934 případy na 17. místě (nejhorší je situace v malém Lucembursku a pak Španělsku: 6502, respektive 6224 případů na milion obyvatel). Také podle počtu mrtvých novým typem koronaviru je Česká republika až na konci druhé desítky (19. místo s 31 mrtvými na milion obyvatel), nejhorší je situace v Belgii (833), Španělsku (zhruba 580) a Itálii (568).