Poche bude dál sloužit EU v Africe. Jako šéf pozorovatelských misí jede do Gambie a Malawi

PRAHA Pro sociální demokraty znamenaly květnové evropské volby „vyhnání z Bruselu“. Výjimku tvoří Miroslav Poche (ČSSD), prezidentem loni odmítnutý kandidát na post ministra zahraničí, který se ale na oranžové kandidátce o křeslo europoslance neucházel. Bez ohledu na nepříznivý výsledek vlastní strany v eurovolbách bude pod modrou vlajkou se žlutými hvězdami sloužit dál, tentokrát jako vedoucí pozorovatelských misí EU v Gambii a Malawi.

Zatímco u většiny odcházejících českých zástupců v Evropském parlamentu by se dalo říct, že odcházejí nedobrovolně, v případě Miroslava Pocheho z ČSSD se to říci nedá. Dlouholetý pražský zastupitel si v Bruselu a Štrasburku jedno funkční období vyzkoušel, o druhé už ale nestál a na kandidátce sociálních demokratů se v květnu neobjevil.

Paradoxně ale jako jediný v unijních službách zůstane, zařídit si velmi rychle stihl jiné s Evropou spřažené aktivity. Šéfka evropské diplomacie Federika Mogheriniová ho jmenovala do čela dvou zahraničních misí EU v Africe. „Budu působit jako chief observer (vedoucí pozorovatel – pozn. red.) volební pozorovatelské mise v Malawi, odkud jsem se vrátil první červnový týden. Ještě se tam v září a říjnu budu muset vracet. To samé platí pro Gambii,“ řekl Poche pro server Lidovky.cz. Pozorovatelskou misi do Gambie vedl už v roce 2017.

Mise mu podle vlastních slov zaberou většinu času. Co bude dál, se podle něj uvidí až po novém roce. Českou politiku, i vzhledem ke svému členství v předsednictvu sociální demokracie, prý ale neodepisuje. Obdržel dle vlastních slov také nabídky ze soukromého sektoru. „Není to ale nic, co by mě naplňovalo,“ prohlásil současný člen představenstva ČSSD.

Měl být ministrem zahraničí, ale ‚zařízl‘ ho Zeman

Jméno vlivného pražského sociálního demokrata se začalo často skloňovat před rokem - v době, kdy Andrej Babiš skládat vládu s ČSSD. Tehdy čtyřicetiletý Poche se totiž stal kandidátem sociální demokracie na post ministra zahraničí.

Poche (vlevo) a Hamáček po schůzce s prezidentem Zemanem.

Jenže se nelíbil prezidentu Miloši Zemanovi, který Pocheho jmenovat odmítl. „Prezident republiky zastává názor, že členem protimigrační vlády nemůže být podporovatel migrace a že členem protikorupční vlády nemůže být ten, kdo je obviňován z korupce,“ odůvodnil nejmenování Pocheho tehdy mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček v narážce na starší kauzu, ve které se ukázalo, že Poche rozepsal svůj dar několika stovek tisíc korun straně tak, aby se z něj stranická kasa vyhnula daňovým odpisům.



Hlava státu europoslanci také vyčítala, že se v politice pohybuje příliš dlouho, konkrétně od roku 2002, kdy bylo Pochemu čtyřiadvacet let. Kromě migračních otázek se s ním neshodl také v postoji k Izraeli. Roli mohlo hrát i Pocheho rozhodnutí podpořit před prezidentskou volbou jeho soupeře Jiřího Drahoše.

Poche má zároveň pověst velmi schopného vyjednavače, díky čemuž se stal klíčovým mužem v pražské sociální demokracii pro expremiéra Bohuslava Sobotku. V ČSSD se tradovalo, že jeho nominace na post ministra byla úlitbou právě Praze. Do Černínského paláce nakonec zamířil jiný mladý sociální demokrat Tomáš Petříček. Podíval se tam ale nakonec také Poche - od prosince působí jako Petříčkův osobní poradce, kterým hodlá být i nadále.

ČSSD nezískala v eurovolbách ani čtyři procenta (dostala 3,95 %), a neobhájila tak své čtyři mandáty. Spolu s Pochem z Bruselu odejde sociolog a člen výboru pro zaměstnanost a sociální péči Jan Keller. Končí také lídr eurokandidátky a biolog Pavel Poc, jenž ihned po prohraných volbách zaútočil na českou eurokomisařku Věru Jourovou s tím, že by ČSSD neměla její opětovou nominaci podpořit.

Podle informací LN to však není oficiální postoj oranžové partaje, dle některých straníků spíš hraje roli frustrace. Stejně jako Poc strávila dekádu v europarlamentu také odcházející Olga Sehnalová. O té se v diplomatických kruzích teď mluví jako o možné politické náměstkyni na ministerstvu zahraničních věcí, tiskové oddělení ČSSD však na ni ani nemá kontakt.