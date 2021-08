Zeman dělal nelegální kampaň, jako prezidenta ho za to však trestat nelze

Předvolební kampaní byly podle úřadu i tehdejší prezidentovy výjezdy do krajů, řekl vedoucí kontrolní skupiny Tomáš Hudeček. Dohledový úřad má možnost uložit pokutu 10 tisíc až 100 tisíc korun. Prezident ale podle Hudečka ale disponuje celou řadou imunit, včetně správněprávní imunity, takže řízení o uložení pokuty zahájit nelze.

„Nejzávažnější porušení pravidel kampaně spatřujeme ve výjezdech do krajů, kdy došlo k využití funkce prezidenta republiky k vedení předvolební kampaně. Prezident to rozporoval, že žádnou kampaň nevedl, nicméně podle názoru úřadu část každého toho výjezdu do kraje naplňovala rysy volební kampaně,“ uvedl Hudeček.

Další porušení zákona podle úřadu spočívalo v tom, že se při prezidentových výjezdech do krajů rozdávala pohlednice s jeho portrétem s textem „Děkuji“ a s podpisem. Úřad to vyhodnotil jako materiální volební kampaň, jeho výtka zní, že nebyl označený zadavatel a zpracovatel.

Podle úřadu kandidát nedodržel ani lhůtu pro dodání velké zprávy o financování, zpozdil se podle Hudečka nicméně jen o den.

„Ukradený Hrad“

Prezident na podzim 2017 projel několik krajů, zavítal například do Jihomoravského či Plzeňského kraje. Prezidentské volby se uskutečnily v roce 2018. Kandidovalo devět lidí. Ve druhém kole Miloš Zeman obhájil mandát, porazil bývalého předsedu Akademie věd ČR Jiřího Drahoše.

„Kdyby starosta malé obce udělal předvolební mejdan z obecní kasy, dobří sousedé by na něj vzali vidle. Prezident ukradne kampaň z naší společné kapsy a má imunitu,“ reagoval na zprávu dohledového úřadu senátor TOP 09 Tomáš Czernin. Svůj tweet doprovodil titulkem: „Ukradený Hrad“.