Hodnocení, že má policie zásah na sněmovní galerii za přiměřený, nic nemění na politické odpovědnosti předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD), soudí předseda opozičních Pirátů Zdeněk Hřib. Vyjádření Okamury ČTK zjišťuje.
Místopředseda Sněmovny Jiří Barták (Motoristé) řekl, že zásah byl oprávněný a na jeho žádost, kterou jako předsedající schůze učinil v souladu s jednacím řádem. Hřib naopak poukázal na to, že pokyn k pokleknutí vyvedených demonstrantů policie označila za nepřiměřený.
ODS čeká na odpověď policejního prezidenta
Ochranná služba dnes k incidentu z pátku 23. října uvedla, že policisté při incidentu na galerii Sněmovny postupovali správně. Důvodem postupu policistů nebyl obsah vyjádřených názorů ani samotné držení transparentů.
Rozhodující skutečností bylo podle ochranné služby koordinované porušení pravidel pro návštěvníky galerie, neoprávněný vstup do prostoru určeného pouze oprávněným osobám a následné neuposlechnutí zákonných výzev policistů. Za nepřiměřený označila následný pokyn k pokleknutí vyvedených demonstrantů.
„Policistům děkuji za zajištění pořádku a podmínek pro řádné jednání Sněmovny,“ uvedl Barták.
Podle Hřiba Okamura při jednání nezvládl roli garanta férového jednání a svobodné parlamentní diskuse, kterým měl být. Místo toho se podle něj choval jako někdo, kdo toleruje zastrašování občanů a omezování prostoru pro vyjádření jejich názorů. Vznikla kvůli tomu i petice k odvolání Okamury z funkce předsedy Sněmovny, ke které se připojily tisíce občanů, připomenul v reakci.
„Závěry vnitřní kontroly ochranné služby naše pochybnosti o přiměřenosti policejního zásahu rozhodně nerozptýlily. Vyvedení občanů z galerie Poslanecké sněmovny a jejich následné nucení klečet považujeme za nepřiměřený postup. Stanovisko ochranné služby je pouze dílčím závěrem, který nemůže nahradit nezávislé posouzení celého zásahu,“ uvedl Kupka. ODS podle něj nadále čeká na odpověď policejního prezidenta.
„Před zákrokem byli návštěvníci poučeni“
„Současně podnikáme kroky vůči vedení Poslanecké sněmovny, aby byla jasně stanovena pravidla pro veřejnost na galerii. Je nutné jednoznačně rozlišovat mezi skutečným narušováním jednání Sněmovny a legitimním projevem svobody slova, jakým může být například tiché držení transparentu,“ dodal.
Návštěvníci podle ochranné služby překonali při jednání Sněmovny technickou zábranu, organizovaně vstoupili do prostor nepřístupných veřejnosti a svým jednáním následně narušili schůzi.
„Nezbytné je zdůraznit, že před samotným zákrokem byli návštěvníci poučeni o pravidlech chování na galerii a následně opakovaně vyzváni policisty, aby od svého jednání upustili. Tyto výzvy však nerespektovali, proto bylo nezbytné přistoupit k použití donucovacích prostředků,“ sdělila policie.
Zvolené hmaty a chvaty podle závěrů vyšetřování odpovídaly charakteru a intenzitě kladeného odporu. Šetření potvrdilo, že jeden z policistů po ukončení zákroku vydal několika vyvedeným lidem pokyn k pokleknutí. Toto opatření trvalo podle policie méně než dvě minuty a vyvolalo ho mimo jiné i odpor kladený při zákroku.