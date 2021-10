Počkáme v opozici na problémy vládní koalice, pak přijde naše šance, říká hejtman Vondrák z ANO

Lidovky.cz: Jak byste zhodnotil výsledky voleb do sněmovny?

S oblibou říkám, že jsme nevyhráli, ale neznamená to, že jsme prohráli. Vycházím z toho, že jsme sice na procenta byli až za koalicí Spolu, ale na druhou stranu máme více poslaneckých křesel. Vnímám to trochu jako paradox letošních voleb a těžko říct, jak vnímat vítězství. Jestli koukat na počet procent, či mandátů.

Pro ANO je nejhorší to, že v daném okamžiku nejsme schopni sestavit vládu. Už to nepůjde podle mých představ, kdy jsem doufal ve středopravicovou vládu se Spolu. To je samozřejmě škoda. Nicméně uvidíme, co se bude dál dít. Potenciál být opět někdy ve vládě dozajista máme.