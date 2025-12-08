Senior zapomněl v nákupním vozíku tašku s milionem, nálezkyně ji odevzdala

Autor:
  14:35aktualizováno  14:38
O své životní úspory málem přišel senior, který v Břeclavi ztratil tašku napěchovanou hotovostí před jednou z prodejen ve městě. Měl však štěstí, že zavazadlo s téměř milionem korun našla poctivá mladá žena, která jej odevzdal strážníkům.

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

O události se šťastným koncem informovali břeclavští strážníci. Těm tašku zapomenutou v nákupním vozíku před obchodem odevzdala poctivá nálezkyně. Ukázalo se, že obnos ve výši téměř milionu korun patří seniorovi, který jej ztratil před jednou z prodejen.

„Když se nešťastník k prodejně vrátil, tašku už nenašel, a proto ztrátu oznámil strážníkům. Od nich si pak mohl své celoživotní úspory vzápětí převzít,“ popsala mluvčí břeclavské městské policie Lenka Rigó.

Podle ní šlo o muže ve velmi pokročilém věku, jemuž strážníci doporučili, aby si finance raději uložil do banky. Nálezkyní byla mladá žena, kterou podle slov mluvčí ani na chvíli nenapadlo, že by si tašku nechala.

Vstoupit do diskuse
Témata: Břeclav

Co se chystá v roce 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.