Babiš svolal Radu pro zdravotní rizika, v nemocnicích přibývají neočkovaní pacienti s covidem

„Porada s Centrálním řídícím týmem. Covidová čísla se zhoršují, v nemocnicích končí více lidí, převážně neočkovaných. Očkování je jediný způsob, jak covid porazit. Nepodceňujte to. Na zítřek jsem svolal Radu pro zdravotní rizika, ministerstvo zdravotnictví představí svou další strategii,“ uvedl premiér Andrej Babiš ve středu ráno na Twitteru.

Redakce iDNES.cz premiéra oslovila s dotazem, zda se na radě bude jednat o zpřísnění opatření či nějakém omezení. Babiš však pouze v SMS zprávě znovu zopakoval, že ve čtvrtek bude představena další strategie. „Zítra je rada. V pátek má ministr Vojtěch tiskovku,“ odpověděl na dotaz iDNES.cz premiér.

Hejtman Jihočeského kraje a také člen rady Martin Kuba pro iDNES.cz řekl, že neočekává, že by se ve čtvrtek měla řešit otázka zpřísnění opatření či omezení. „Fakt vůbec nevím. Neznám program, nepřipravuji ho. Jsem tam za asociaci krajů a řeším témata, která přijdou na stůl. Zatím nevidím důvod, proč by se mělo nějak zpřísňovat,“ komentoval pro iDNES.cz Kuba.

Ten nepovažuje za problém ani zrušení plošného testování dětí ve školách. „Epidemie je virové onemocnění, proti kterému se může každý chránit očkováním. To je dostupné úplně každému, je hrazené z pojištění. Každý se mohl rozhodnout jestli se chce chránit nebo ne,“ uvedl Kuba s tím, že v loňském roce se musela dělat opatření kvůli lidem, kteří neměli možnost se nechat očkovat, a to z důvodu, že vakcíny nebyly.

Těžko teď vyžadovat od společnosti, aby zůstala doma

„Čísla, která nyní sledujeme ohledně počtu nakažených jsou z velké části ve skupině lidí, kteří nejsou rizikoví. To znamená ve věkové skupině mladých. Ti, kteří končí třeba v nemocnicích jsou většinou lidé, kteří naočkováni nejsou. Pokud jsou, tak to jsou zase pacienti v seniorním věku s dalšími zdravotními problémy,“ řekl dále Kuba.

Ten nyní zastává přesvědčení, že je to onemocnění, proti kterému se každý mohl chránit. „V této chvíli už těžko může vyžadovat od společnosti, aby omezovala svoje děti ve vzdělání nebo podnikání a zůstávala doma, když on sám se rozhodl nechránit. Ti, kteří jsou očkování a jsou v normální zdravotní kondici, tak se víceméně v nemocnicích neobjevují, a to si myslím, že je klíčové,“ dodal hejtman Kuba.

Hlavní hygienička a současně vedoucí řídícího týmu Pavla Svrčinová v rozhovoru pro iRozhlas.cz uvedla, že zhoršení není tak razantní jako v loňském roce. „Jde hlavně o osoby neočkované. Takže se stále ještě soustředíme na to, abychom občany motivovali k tomu, aby se přišli nechat naočkovat,“ podotkla hlavní hygienička.



Ta současně zdůraznila, že ministerstvo se řídí počty nakažených a hospitalizovaných. „Už jsem říkala i další údaj a to je procento pozitivních testů, jednak z diagnostického a epidemiologického hlediska. A to zhoršení není tak razantní jako v loňském roce,“ dodala Svrčinová.

V úterý přibylo 1 511 nových případů nakažených koronavirem, o 403 více než před týdnem. Zdravotníci provedli přes 23 tisíc PCR testů a více než 30 tisíc antigenních testů. Týdenní incidence v přepočtu na sto tisíc obyvatel vzrostla, její hodnota je 65.

V nemocnicích je 388 lidí

Výrazně se zvyšuje i množství lidí, kteří s covidem skončili v nemocnici. Zatímco předchozí úterý jich bylo podle údajů ministerstva 297, tento týden v úterý o 91 více. Počet hospitalizovaných ve vážném stavu stoupl proti minulému týdnu o polovinu, z 52 na 78.