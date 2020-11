Počty nově nakažených mírně klesají, do středečního večera přibylo 4398 případů. Zemřelo již ale 5517 lidí

Praha Počet potvrzených případů nemoci covid-19 v Česku za středu do 18:00 stoupl zatím o 4398. Je to téměř o 600 méně než v úterý ke stejné době a o 2900 méně než minulou středu. Ubylo také lidí hospitalizovaných s nákazou novým koronavirem, kterých bylo podle posledních údajů z úterý 7890, o 194 méně než o den dřív. Stav 1131 pacientů lékaři hodnotí jako těžký. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

V Česku ale nadále výrazně roste počet zemřelých. Oproti ránu stoupl počet úmrtí lidí s prokázaným koronavirem o 194 na celkových 5517 od začátku epidemie. Na dnešek připadá zatím 76 úmrtí, zbytek nárůstu je důsledkem revize údajů z předchozích dní. Od začátku listopadu zemřelo v Česku přes 2000 lidí s koronavirem.

Jsme pravděpodobně lehce za bodem zlomu šíření covidu, míní Blatný. Nadále ale očekává vysokou zátěž nemocnic Od propuknutí epidemie nemocí covid-19 na začátku března onemocnělo v Česku 434 000 lidí. Přibližně šest z deseti nakažených se uzdravilo. Aktuálně nemocných je 150 844, u většiny z nich má nemoc mírný průběh. Laboratoře v Česku v úterý provedly 33 643 testů. Oproti pondělí to byl nárůst přibližně o 3800, avšak ve srovnání s předchozím úterkem naopak pokles o 9700 testů.

Pozitivních bylo v úterý téměř 27 procent provedených testů. Počet potvrzených případů tak těsně přesáhl 9000. Od začátku listopadu byla nemoc potvrzena zhruba u 95 000 lidí. Česko by rádo získalo dva miliony dávek vakcíny od Pfizeru, řekl Blatný. Další tři miliony zajistí AstraZeneca Rychlost šíření nákazy v Česku v posledních dnech zvolňuje. Podle dnešního vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) je Česko pravděpodobně lehce za bodem zlomu. Ještě nějakou dobu ale očekává vysoký počet hospitalizovaných, protože zátěž nemocnic má vždy zhruba dvoutýdenní zpoždění. Nejrychleji se nyní nákaza šíří na Pelhřimovsku, kde za uplynulých sedm dní připadá na 100 000 obyvatel 1010 případů. Následuje Prachaticko s 895 přepočtenými případy. Nejlepší situace je v Praze, kde je 266 nakažených na 100 000 obyvatel za poslední týden.