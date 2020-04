Hamáčka překvapilo trestní oznámení kvůli boji s epidemií. Považuje ho za absurdní

PRAHA Podání trestního oznámení za to, že vláda bojuje proti epidemii nového typu koronaviru, považuje ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) za absurdní. Řekl to ve středu na tiskové konferenci po jednání štábu. Trestní oznámení na Hamáčka, premiéra Andreje Babiše (ANO), ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) a epidemiologa Romana Prymulu podali brněnští právníci David a Vendula Zahumenští.

Právníci čtveřici v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu podezírají z řady trestných činů, například z šíření nakažlivé nemoci, poškozování cizích práv či z nedbalostního obecného ohrožení. O podání trestního oznámení informovali v úterý.



„V České republice může podat trestní oznámení kdokoliv na kohokoliv. Mě překvapilo, že někdo podal trestní oznámení za to, že se snažíme bojovat s epidemií, ale asi to k tomu patří, tak to příslušné orgány vyšetří. Obecně to považuji za absurdní,“ řekl ve středu Hamáček. Ministerstvo vnitra podle něj zváží další kroky.

Právníci se domáhají toho, aby policie prošetřila „pochybení na straně exekutivy v souvislosti s řešením vyhlášené pandemie, jakož i přípravy na ni“. Vládě vyčítají to, že nepostupovala v souladu s pandemickým plánem a nereagovala na vyhlašované pandemické fáze WHO.

Tvrdí také, že v Česku je ohrožen přístup obyvatelstva ke zdravotní péči a že vláda nezajistila zdravotnické prostředky, které následně nakoupila nehospodárně. Kritizují dopady vládních opatření na hospodářství a podnikatele a také „snahu omezit svévolně nárok na náhradu škody za krizová opatření“. Připomínají rovněž překročení pravomoci vlády ohledně schválení odkladu senátních voleb na Teplicku a dále omezení zastupitelstev.

Manželé se už kvůli způsobu vyhlášení nouzového stavu a navazujících opatření obrátili jak na správní soud, tak i na Ústavní soud.