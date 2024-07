Rusové vytvářeli „falešné“ hřbitovy, prozradily je detaily. Český kriminolog popisuje vyšetřování válečných zločinů

Sledujte nový podcast Lidovek Perimetry Sny o „konci dějin“ se nenaplnily, v Evropě zuří otevřený konflikt. Ale existují i méně viditelné hrozby. Chcete mít o nich přehled? Poslouchejte nový podcast Lidovek Perimetry, provedeme vás výbušnými tématy dnešního světa. Perimetry můžete sledovat nebo poslouchat také na: Spotify

Lidovky.cz: Vy jste byl spolu s jinými i u odkrývání masového hrobu v Izjumu, ukrajinském městě v Charkovské oblasti. Dokážete popsat, co se tam vlastně stalo?

Izjum byl okupován od března 2022, tehdy začalo bombardování města a pak okupace. V září toho roku jej osvobodila ukrajinská armáda a my jsme se tam dostali někdy po 10. září. A už tehdy nám lidé říkali, že se ve městě nacházejí hroby. Masové hroby. Tedy přesněji řečeno pohřebiště, kde nutně nemusejí být jen masové hroby.

Lidovky.cz: A jeden takový jste našli?

Přibližně jsme identifikovali místo, šlo o Shakespearovu ulici. Původní hřbitov už tam byl, ale v okolí se nacházelo ruské vojenské stanoviště, zákopy a tak dále. Po 20. září začaly exhumace. Našlo se tam přibližně 450 těl. My coby monitoři jsme to mohli sledovat z bezprostřední blízkosti. Dokonce ve chvílích, kdy jsme potřebovali otevřít některý z pytlů, protože jsme chtěli ověřit nějaké naše podezření, nám to ukrajinské orgány umožňovaly. Těla byla v různých stádiích rozkladu, tedy je naprosto vyloučeno, že by to tam někdo narafičil, protože to by ani dle mého nešlo. Ta těla tam byla od března.

Lidovky.cz: A to vše se nalézalo v masovém hrobu?

Ne ve všech případech šlo o masové hroby. V jednom takovém bylo sedmnáct lidí, ale jinak byli většinou pohřbení po jednom, někdy po dvou. V tom zmíněném případě šlo o sedmnáct ukrajinských vojáků. Byli to jediní vojáci, které tam našli pohřbené. Všechno ostatní byli civilisté.

Lidovky.cz: Co na tom místě vám připadalo zvláštní?

Třeba to, jakým způsobem byl organizován hřbitov. Vše, co jsem viděl, ve mně vzbuzuje podezření, že ten, kdo takové řešení vymyslel, chtěl vše zamaskovat a udělat pokračování původního hřbitova. Rusové vlastně navazovali na původní hřbitov, avšak ne vždy měli čas ta těla upravit způsobem, který by odpovídal tomu, jak se na Ukrajině pohřbívá.

To znamená, že část těl ani nebyla v rakvi. Část těl dokonce ani nebyla oblečena do nějakého slušného oděvu. Byli pochováváni v županech či dokonce v nedůstojném oblečení. Rovněž z architektury toho hřbitova, ale i samotných hrobů, z toho všeho se dá odvodit, že se snažili skrýt všechny nové pohřby.

Lidovky.cz: Proč?

Pokud by okupace trvala deset patnáct let, v podstatě by nikdo nepoznal, že se tam nachází něco, co k původnímu hřbitovu nepatří. Vypadalo by to, že to je vlastně nějaký navazující provizorní hřbitov. Jak už jsem popsal, jedním z těch prvních hrobů byl masový hrob, kde se našlo těch sedmnáct ukrajinských vojáků. Bylo patrné, že mají prostřelené hlavy.

Mimochodem to dokazuje velmi důležitou věc: v Izjumu bylo na začátku března pohřbeno sedmnáct vojáků, jejichž přítomnost ve městě můžeme tak nějak potvrdit už před tímto datem. Přitom ani jeden ze svědků nepotvrzuje, že by v Izjumu byla nějaká větší ukrajinská vojenská přítomnost. To znamená, že bombardování města na začátku března 2022 bylo absolutně brutální porušení válečného práva a obyčejů války, protože šlo o útok na civilní město, kde v té době byli především jen civilisté a vojáků tam bylo maximálně několik desítek.

Lidovky.cz: Proč museli zemřít? Je patrná příčina?

Každé z těch 450 těl, která tam byla pohřbena, má odlišný osud. Jde o oběti války, leteckého bombardování. Někteří byli před svou smrtí mučeni, svědčí o tom stopy patrné na části těl. Byli tam i staří lidé, kteří byli očividně upoutáni na lůžko a zemřeli, protože jim nebyla poskytnuta pomoc, nebylo jim poskytnuto jídlo a v podstatě protože místní okupační moc nedávala příbuzným možnost se o ně starat. Tuto informaci máme od svědků z okolí.

