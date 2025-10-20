Muž v Zábřehu zemřel násilnou smrtí, prokázala pitva. Policie má podezřelého

Podle starosty Zábřehu Františka Johna (KDU-ČSL) policisté událost vyšetřovali v ulici ČSA. „Od policie jsem obdržel informaci o zadržení pachatele. Pachatel není ze Zábřeha,“ potvrdil starosta.
Mluvčí policie Ivana Skoupilová řekla, že muž byl nalezen venku. „Pitva potvrdila, že 57letý muž zemřel násilnou smrtí. Olomoučtí krajští kriminalisté po pár hodinách vypátrali osobu, kterou podezírají z vraždy. Provádí s ní služební úkony,“ napsali policisté na síti X.
„Více informací zveřejníme, jakmile to bude možné,“ uvedla policie.
Podle kriminalistů se jedná letos v Olomouckém kraji o osmou vraždu či pokus o ni. Loni jich policisté vyšetřovali šest.
Poslední vraždu kriminalisté vyšetřovali na konci září na Olomoucku, kdy byl v Dlouhé Loučce zavražděn jednatřicetiletý muž. Z jeho vraždy obvinili osmnáctiletého mladíka.
Policisté objevili zavražděného náhodou v opuštěném objektu, ve starém kravíně naplněném odpadky, v němž přebývají lidé ze sociálně slabého prostředí. Podezřelý mladík dosáhl těsně před činem plnoletosti. Soud ho poslal do vazby.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz