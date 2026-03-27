U školy v Humpolci se pohybuje podezřelý muž, varuje policie

Co přesně se u humpolecké základní školy stalo, policie zatím nesdělila. Situaci se chystá objasnit, až bude mít konkrétní závěry.
„Zatím se k tomu nebudeme vyjadřovat. Až budeme mít nějaké závěry, zveřejníme je,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
Základní škola Hradská v Humpolci vstoupila do veřejného povědomí zejména v posledních týdnech. Po sporech s dnes již bývalou ředitelkou zde podala výpovědi takřka polovina učitelského sboru. Od minulého týdne školu řídí krizový ředitel společně se zástupkyní ředitelky.
Školu navštěvuje zhruba pět stovek dětí. V pátek po 16. hodině už naprostá většina z nich v areálu nebyla.