Podezření na koronavirus v Česku. Pacienta, který byl nedávno v Číně, prověřuje nemocnice v Kroměříži

Zemí s potvrzenými případy nákazy koronavirem přibývá ČÍNA - 2821 potvrzených případů nákazy V Číně se nakazilo už 2821 lidí, z čehož podle posledních zpráv 81 zemřelo. THAJSKO - Osm případů nákazy Nakaženými v Thajsku jsou mimo jiné čtyři Číňané z Wu-chanu a jedna Thajka, která také pobývala v tomto městě.

V Thajsku se jako v první zemi mimo Čínu vyskytl nakažený touto nemocí, a to 8. ledna. USA - Pět případů Pět osob nakažených touto nemocí se nachází ve státech Kalifornie, Arizona, Illinois a Washington. Podle místních úřadů všichni přicestovali přímo z Wu-chanu. AUSTRÁLIE - Pět případů 25. ledna byly potvrzeny čtyři případy nákazy, v pondělí přibyl další. Prvním pacientem je muž, který přijel týden předtím z Wu-chanu do Melbourne. Další tři také nedávno pobývali v Číně. TCHAJ-WAN - Pět případů Prvním případem byla padesátnice, která 20. ledna dorazila z Wu-chanu, kde žije. MALAJSIE - Čtyři případy Týkají se čtyř Číňanů z Wu-chanu, kteří přijeli do Malajsie na dovolenou. Jsou to mimo jiné 66letá žena a dva mladí chlapci, kteří přicestovali před dvěma dny přes Singapur, a dále 40letý muž, jenž přijel autobusem se skupinou čínských turistů. SINGAPUR - Čtyři případy První případ byl oznámen 23. ledna a byl jím 66letý muž, který přijel tři dny předtím z Wu-chanu. Jeho 37letý syn, jenž ho doprovázel, má také pozitivní test. Stejně jako 52letý obyvatel Wu-chanu, který tam přijel 21. ledna. Další případ byl ohlášen v neděli a je jím 36letá žena, která do země přijela minulý týden ve středu. JAPONSKO - Čtyři případy První případ je třicátník, který byl hospitalizován 10. ledna, několik dní po svém návratu z Wu-chanu. Další tři obyvatelé tohoto města měli také pozitivní testy. JIŽNÍ KOREA - Čtyři případy První se nakazila 35letá Číňanka, která 19. ledna přiletěla do Soulu letadlem z Wu-chanu. Pozitivní testy mají i další dva padesátníci, kteří pracovali v tomto městě v centrální Číně. FRANCIE - Tři případy Jde o první tři případy nákazy v Evropě. Byly potvrzeny 24. ledna, jeden v Bordeaux na jihozápadě země, další dva v Paříži. Všichni tři nemocní byli nedávno v Číně. VIETNAM - Dva případy Jde o dva Číňany - muže, který přijel do Vietnamu 13. ledna z Wu-chanu, a jeho syna, který žije v Ho Či Minově Městě, a kterého jeho otec posléze nakazil, informovaly místní úřady 23. ledna. NEPÁL - Jeden případ Byl oznámen 24. ledna. Jde o 32letého muže, který se 6. ledna vrátil z Wu-chanu. KANADA - Jeden případ Byl zaznamenán v Torontu, jde o padesátníka, který pobýval ve Wu-chanu a do země dorazil 22. ledna. KAMBODŽA - Jeden případ Nově ohlásila výskyt nákazy koronavirem Kambodža, tamní ministr zdravotnictví podle agentury Reuters oznámil jeden případ.