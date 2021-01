Podílel se na pádu vlády Petra Nečase, nyní zakládá vlastní hnutí. Někdejší ředitel ÚOOZ Šlachta vstupuje do politiky

Praha Někdejší ředitel policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Robert Šlachta potvrdil, že vstupuje do politiky. Jako lídr nového politického hnutí chce kandidovat už do říjnových sněmovních voleb.

Několik měsíců kolovaly zvěsti, ale nyní je to potvrzeno. Robert Šlachta vstupuje do politiky, a to jako lídr nového politického hnutí, které má ambice oslovit voliče po celé republice, píše server Novinky.cz.

Přestože nebyl Šlachta ohledně konkrétnějších otázek příliš sdílný, serveru se podařilo zjistit, že hnutí kalkuje s názvy jako „Přísaha“ anebo „Na přímo“. Jasné je i to, že to bude právě Šlachta, kdo se na kandidátce tohoto hnutí stane číslem jedna.

Co se však týče toho, jaká další jména budou s hnutím spojována či na koho a co se bude hnutí zaměřovat, odkázal Šlachta na tiskovou konferenci, která se má uskutečnit 27. ledna. „Nebudu to teď komentovat, bližší podrobnosti k tomu sdělím příští středu. V mediálním prostoru se samozřejmě těchto informací objevuje hodně, proto to oznámím vše najednou,“ řekl ve čtvrtek Právu. Za cíl si však někdejší šéf ÚOOZ dává kandidaturu už do říjnových sněmovních voleb.

Devětačtyřicetiletý Robert Šlachta si před vstupem do politiky prošel množstvím funkcí, a to od policisty, přes náměstka ředitele Národní protidrogové centrály pro výkon a trestní řízení, až po zástupce generálního ředitele pro sekci pátrání. A byl to také právě on, kdo jako šéf ÚOOZ společně se svým útvarem výrazně přispěl k pádu vlády Petra Nečase (ODS), když v červnu 2013 přispěl k zatčení tří politiků ODS, šéfů vojenských zpravodajců či vedoucí sekretariátu premiéra Jany Nagyové.

Kvůli nesouhlasu s chystanou reorganizací pak Šlachta od policie přešel k Celní správě v roce 2016, kde své působení definitivně ukončil k listopadu 2019.