Podivným způsobem se rozdělovaly stamiliony. Policie prověřuje, jak se za Pelty nakládalo s penězi z loterií

Praha V reakci na reportáž, kterou v letošním roce odvysílal Radiožurnál, kriminalisté prověřují, jakým způsobem rozdělovala Fotbalová asociace peníze z loterií a kurzových sázek. Přes sto milionů korun, které měly být určeny na sportovní účely pro děti a mládež, bylo podle Radiožurnálu rozděleno nejasným způsobem a podle nejasných pravidel. Fotbalová asociace dodnes neozřejmila, podle jakého klíče peníze z loterií za rok 2016 rozdělovala.

Policisté si v minulých týdnech od Fotbalové asociace ČR (FAČR) vyžádali dokumenty, které se rozdělování peněz týkají.

„Mohu potvrdit, že skutečně pod vámi zaslanou spisovou značkou prošetřujeme přijaté oznámení, zatím bez konkrétního resumé,“ řekl Radiožurnálu mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Radiožurnálu se z tajných dokumentů Fotbalové asociace podařilo zjistit, kam peníze šly.

800 tisíc pro vesnický klub

Rekordní sumu získal například vesnický fotbalový klub Osvětimany na Uherskohradišťsku, ve kterém je členem výkonného výboru a asistentem trenéra hradní kancléř Vratislav Mynář.

Osvětimany si celkem přišly na 800 tisíc korun. Mynář se k penězům odmítá vyjadřovat. Míní, že fakt, že je s klubem nějakým způsobem spjatý, nehraje žádnou roli.

„Já nevím. To se musíte zeptat toho, kdo to rozděloval. Já se sem chodím poveselit za panem jednatelem a starostou,“ řekl Radiožurnálu během fotbalového zápasu v Osvětimanech.

K ostatním celkům na podobné úrovni fotbalová asociace tak štědrá nebyla. Peníze dostalo jen několik z nich a v porovnání s Osvětimany pouze v řádech desítek tisíc korun.

Pro Berbrovu Plzeň 6 milionů

Největší rozdíly jsou pak v částkách, které dostaly jednotlivé krajské fotbalové svazy. O rozdělování peněz z loterií rozhodoval výkonný výbor FAČR.

Nejvyšší částky - v řádech milionů - byly přiděleny právě těm krajským fotbalovým svazům, které mají ve svém vedení zástupce z řad výkonného výboru Fotbalové asociace.

V porovnání s ostatními kraji nejvíc peněz získal Plzeňský krajský fotbalový svaz, v jehož čele stojí vlivný fotbalový funkcionář Roman Berbr.

Berbr je mimo jiné i místopředsedou FAČR. Během několika etap si Plzeňský fotbalový svaz přišel až na šest milionů korun.

Na 2,09 milionu korun si pak přišel Liberecký fotbalový svaz. V jeho čele stojí bývalý šéf českého fotbalu Miroslav Pelta, který je mimo jiné obviněný z podvodů s dotacemi na sport.

„Nezlobte se. Já jsem stíhaný a po dohodě s právníky nebudu nic komentovat do doby, než bude věc vyřešena,“ reagoval Pelta na dotazy Radiožurnálu.

Pražskému krajskému fotbalovému svazu šéfuje člen výkonného výboru FAČR Dušan Svoboda. Svaz si přišel na 1,6 milionu korun. Ostatním krajským fotbalovým svazům pak byly přiděleny částky v řádech stovek tisíc.

Sedm milionů čtyři měsíce po vzniku

Podle dokumentů, které se podařily Radiožurnálu získat, byla přidělena částka sedm milionů korun i Spolku pro podporu mládeže a kolektivních spolků.

Tento spolek vznikl pouze čtyři měsíce před tím, než mu byla dotace přidělena. Navíc má sídlo ve stejném bytě jako firma, v jejímž čele je jeden z blízkých kolegů Miroslava Pelty.

„Dotaci jsme získali do čtyř měsíců po založení spolku, je to náhoda no, ale tak to je,“ řekl šéf spolku David Novotný pro Radiožurnál. Podle něj měly peníze z loterií jít na projekt

„Staň se hvězdou“. Kam šly peníze skutečně zatím není jasné, vyúčtování musí spolek předložit až v roce 2020.

V roce 2016 rozdělovala Fotbalová asociace ČR peníze z loterií a kurzových sázek naposledy. Od roku 2017 jdou tyto peníze přímo do státního rozpočtu.