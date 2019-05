Eurovolby vyhraje ANO, za ním budou Piráti a ODS, tipují bookmakeři. Nejvyšší sázka je 200 tisíc

PRAHA Evropské volby, které se konají o víkendu, vyhraje v Česku podle bookmakerů ANO se ziskem 22 procent, druzí budou Piráti se 17 až 18 procenty. Hnutí ANO věří také většina sázkařů. Vyplývá to z odpovědí zástupců sázkových kanceláří oslovených v úterý. Objem sázek zatím dosáhl asi sedm milionů korun. To je výrazně méně než při rekordních prezidentských volbách v loňském roce.

„Jednoznačným favoritem je hnutí ANO s kurzem na vítězství 1,13:1, druzí by měli skončit Piráti (7:1) a třetí ODS s kurzem 16:1. Naopak největším outsiderem je ANO-vytrolíme europarlament s kurzem 2222:1. Obdobně jsou rozloženy také vklady sázkařů, kde na ANO směřuje více než 90 procent sázek,“ uvedl mluvčí Fortuny Petr Šrain.



Podle kurzů mají reálné šance na zvolení kandidáti osmi stran. Třetí ODS podle bookmakerů získá 15 procent. Následují TOP 09 + STAN (11 procent), SPD (osm až devět procent), KDU-ČSL (osm procent), ČSSD a KSČM (pět až šest procent). Nikdo další podle bookmakerů potřebných pět procent nezíská.

Nejvyšší sázku zatím přijal Tipsport, kde klient vsadil 200 000 korun na vítězství ANO v kurzu 1,2:1. „Hodně se ale sází i na možnost, že ANO nevyhraje. Tam sázkaře lákal kurz 10:1. Bookmakeři ho postupně snížili na aktuálních 5:1. Zajímavá je také sázka 32 000 korun na to, že SPD získá alespoň 9,25 procenta v kurzu 3,15:1,“ doplnil mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava. V Chanci je podle mluvčí Markéty Světlíkové na výhru ANO nejvyšší sázka za 120 tisíc korun, jde na něj asi 70 procent sázek.

Očekávaná volební účast je 23 procent

Volební účast by podle bookmakerů měla být zhruba 23 procent. Při volbách před pěti lety byla 18,2 procenta. V Praze dosáhla 25,8 procenta, v Ústeckém kraji pouze 13,8 procenta.



Sázky zatím dosáhly asi sedm milionů korun, sázkové kanceláře očekávají celkově zhruba dvojnásobek. To by bylo výrazně méně než při rekordní politické události, kterou byly loňské prezidentské volby. Tehdy objem sázek dosáhl 285 milionů korun. „Volby do europarlamentu provází obvykle nízká volební účast a v kontextu toho je v porovnání s dalšími volbami nižší zájem i mezi sázkaři,“ dodal Šrain.

Ve Fortuně se dá sázet také na jednotlivé kandidáty. Téměř jisté místo v Evropském parlamentu má podle bookmakerů Markéta Gregorová (Piráti) s kurzem 1,05:1. Velké šance mají také Pavel Poc (ČSSD, 1,4:1), Michaela Šojdrová z KDU-ČSL (1,6:1), Ondřej Kovařík z ANO (2:1) nebo Alexandr Vondra z ODS (2,2:1).