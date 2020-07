Podle Hamáčka mohla na technoparty u Benešova zasáhnout policie. Nakonec to nebylo třeba

Praha Pokud by se počet účastníků technoparty u Hlaváčkovy Lhoty na Benešovsku nesnížil z původních 2000, zasáhla by tam policie. V pořadu televize Prima Partie to řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Nyní podle něj policie vyhodnotila, že zásah není potřeba, a ani o něj nepožádala hygiena nebo ministerstvo zdravotnictví. Akce začala v pátek večer, nyní je tam podle informací policie asi 900 lidí. Z nařízení ministerstva zdravotnictví platí zákaz akcí nad 1000 lidí.

Na technoparty v sobotu dopoledne dorazilo asi 2000 lidí, po upozornění ze strany policie a hygieny jich však velká část odjela a večer jich zůstalo asi 800. „Pokud by tam těch 2000 lidí zůstalo, tak by tam policie zasáhla,“ řekl dnes Hamáček. Dodal, že policejní zásah je nicméně spíše krajní možností. „Nkdo tady nechce druhý CzechTek,“ řekl s odkazem na kritizované rozehnání velké technoparty v roce 2005.

Technoparty na Benešovsku pokračuje. Na místě je zhruba 900 účastníků, situaci monitoruje policie Organizátor pořádá technoparty na Benešovsku na soukromém pozemku se souhlasem vlastníka. „V této chvíli je na místě přibližně 900 účastníků. Během noci policisté zkontrolovali 79 osob a 55 řidičů vozidel. Čtyři řidiči byli pod vlivem návykových látek,“ uvedla v neděli mluvčí policie Lucie Nováková. Obyvatelé okolních obcí si podle policie stěžovali na rušení nočního klidu, policisté kvůli tomu přijali čtyři oznámení. Česká televize (ČT) uvedla, že technoparty se rozšířila i na okolní pozemky, jejichž majitelé s užitím pro technoparty nesouhlasili. Podle televize je možné, že vlastníci okolních pozemků budou požadovat náhradu škody. Technoparty měla podle ČT původně trvat až do pondělí, kvůli sporům s místními obyvateli ale skončí již v neděli. Policie původně původně hlídala louku v Blažimi na Benešovsku, kde se technoparty konala loni. Blažim se nachází zhruba 30 kilometrů od Hlaváčkovy Lhoty, kam se technaři nakonec skutečně sjeli. Podle Novákové do Blažimi nikdo nepřijel.